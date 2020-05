CEO Anderlecht: "Kompany kiest voor de moeilijke weg"

"Een machtsverschuiving bij Anderlecht zou ik het niet noemen. Wat we gisteren aankondigden was de manier waarop we de voorbije weken al werkten", zegt CEO Karel Van Eetvelt.

Concreet zullen Van Eetvelt en nieuwe voorzitter Wouter Vandenhaute het dagelijkse bestuur van de club voor hun rekening nemen, terwijl Vincent Kompany voor het sportieve beleid zal zorgen. Die laatste legde er naar verluidt een aanbieding van Manchester City voor naast zich neer.

"Vincent was als speler een topper die door grote clubs gevraagd werd en zal ook als coach of manager door veel clubs gevraagd worden. Maar ondanks die interesse kiest hij tóch voor Anderlecht. Ik wens hem toe dat hij ooit een grote manager voor Manchester City kan worden, maar ik denk dat het voor hem beter is dat hij nu bij ons blijft."

"Voor hem is dat de moeilijke weg, maar hij doet dat met veel engagement. Niet alleen zal hij langer blijven, maar hij steekt er ook zelf geld in. Dat is ongezien."

Ook Vandenhaute en Coucke injecteren geld in de club, waardoor Anderlecht weer uit de rode cijfers moet geraken. "We moeten nog kijken hoe we de club maximaal gezond kunnen maken terwijl we ons toch aan de regels houden. Als dat rond is, wil ik graag transparant over de bedragen communiceren."

En wat wordt dan de rol van ex-voorzitter Marc Coucke, die weliswaar eigenaar blijft? Is zijn rol uitgespeeld? "Marc heeft heel wat ervaring in bedrijven en heeft veel creatieve en goeie ideeën. Die ervaring willen we behouden. Hij blijft dus deel van het project en actief betrokken."