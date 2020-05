Brussels burgemeester Close: "Investering Vincent Kompany is het belangrijkste"

Een nieuwe stoelendans bij Anderlecht. Marc Coucke is niet langer de voorzitter van Anderlecht, wel Wouter Vandenhaute. Vandenhaute gaat ook investeren in de club, net als Vincent Kompany. Wat vindt Philippe Close daarvan?

"Marc Coucke moet een team bouwen. Dat heeft hij gedaan met dit nieuwe organigram en ik denk dat het de juiste beslissing was. Het is mijn rol om advies te geven, niet om zelf knopen door te hakken. Er is een nieuwe weg en die wil ik steunen."

"Wouter Vandenhaute en Karel Van Eetvelt vormen misschien het juiste duo om Anderlecht een goeie toekomst te bieden, maar wat voor mij echt een kernpunt is, is de investering van Vincent Kompany."

"Iedereen kent de rol van Vincent, hij zit in de harten van de Brusselaars. Hij is een ketje, de prins van Brussel. Voor mij is dat als burgemeester echt belangrijk."