Antwerp-trainer Ivan Leko: "De bekerfinale? We zullen klaar zijn"

"Ik ben blij om aan dit avontuur en deze uitdaging te beginnen", vertelde Ivan Leko deze middag op de Bosuil.

Waarom vormt hij zo'n goeie match met Antwerp? "Voetbal draait om emoties. Iedereen weet wat deze club betekent en kent mijn karakter en dat van Antwerp."

"De eerste gevoelens waren goed. Ik houd van de ambitie. Het bestuur en de supporters dromen groots. Uiteraard zal er druk zijn, maar dat hoort bij dit spel. Ik wil een team maken dat elke match probeert te winnen."

Op 1 augustus mag Leko dat al proberen te doen in de bekerfinale, nota bene tegen zijn ex-club Club Brugge. "Dat wordt zeer speciaal, ja."

"Het is jammer dat Laszlo Bölöni die match niet heeft kunnen spelen door de coronacrisis, maar het is nu zo. We spelen tegen de kampioen en we weten allemaal hoe sterk Club was. Maar we zullen klaar zijn."

Leko zal wel moeten bouwen aan een nieuwe ploeg, want heel wat sterkhouders zullen vertrekken of zijn al weg. "Ik heb er vertrouwen in dat we een goeie ploeg zullen hebben."