Spaanse liga droomt van Sevilla-Betis op 11 juni als rentreematch

Helemaal zeker is die afspraak nog niet, maar zaterdag zette de Spaanse regering alvast het licht op groen voor voetbal vanaf 8 juni. "Een wedstrijd op 11 juni om 22u is mogelijk. Dat zal dan ook het enige duel zijn op die avond. Wellicht herdenken we dan ook de vele Spanjaarden die zijn overleden aan het virus", zei Tebas gisteravond op de Spaanse televisie.

"Ik hoop dat de derby die dag in Sevilla kan worden gespeeld. Maar als het niet mogelijk is, is 12, 13 of zelfs 14 juni ook goed. De precieze datum zal begin volgende week bekendgemaakt worden, net als het volledige programma voor de eerste 4 speeldagen." Sevilla-Betis stond normaal op de 28e speeldag geprogrammeerd. In Spanje zijn 27 speeldagen afgerond.

De Spaanse voetbalclubs zijn inmiddels weer aan het trainen. Ze doen dat in groepjes van maximum 4 spelers. "Ik vermoed dat trainingen met de volledige kern vanaf 1 juni weer mogelijk zullen zijn", vertelde Tebas. "Maar het wordt afwachten, ik blijf voorzichtig."

De Spaanse premier Pedro Sanchez gaf zaterdag de 2 hoogste voetbalklassen toestemming vanaf 8 juni weer te voetballen. "De regering heeft ons met die beslissing enigszins verrast, maar het geeft aan hoe belangrijk het profvoetbal voor Spanje is."

De wedstrijden zullen zonder publiek worden afgewerkt. Er staan nog 11 speeldagen op het programma. FC Barcelona heeft aan kop van de ranglijst 2 punten voorsprong op het Real Madrid van Eden Hazard en Thibaut Courtois.