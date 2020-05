Instagram-post mevrouw Banega brengt Sevilla-spelers in nauwe schoentjes

De foto's werden zaterdag op sociale media geplaatst door de vrouw van Banega. Ze tonen de vier voetballers, samen met hun partners en enkele vrienden, bij een bbq in het snikhete Sevilla. Vrij snel werden de foto's verwijderd, maar het kwaad was al geschied.

De foto's werden opgemerkt en zorgden voor ophef in Spanje, dat zwaar getroffen is door de coronacrisis. Samenkomsten van een dergelijke omvang zijn nog altijd verboden in Spanje. Net als in België.

De foto's komen ook op een ongelukkig moment voor het Spaanse voetbal, dat de komende weken te maken krijgt met een streng veiligheidsprotocol, voorafgaand aan een mogelijke hervatting van de competitie op 8 juni.



De Jong toonde zich op Instagram al schuldbewust: "Ik wil iedereen die ik gekwetst heb mijn verontschuldigingen aanbieden. Het voorval zal niet herhaald worden. We hopen dat de competitie hervat wordt."

Sevilla heeft officieel nog niet gereageerd op de ophef, maar de drie Argentijnen en de Nederlander riskeren een sanctie van hun club en de gezondheidsautoriteiten in Spanje.