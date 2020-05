AA Gent pakt uit met "dé wedstrijd van het jaar": "Samen sterk tegen Covid-19"

"KAA Gent en de coronabestrijders slaan de handen in elkaar en nemen het samen op tegen COVID-19 in een intense strijd", klinkt het in een persbericht.

"Een strijd die al meer dan twee maanden aan de gang is, maar waar we graag als club ook ons steentje in willen bijdragen."

"En daarom organiseert KAA Gent dé wedstrijd van het jaar waarin we het opnemen tegen een nieuwe sportieve rivaal, dit allemaal voor het goede doel, Digital For Youth."

In het fictieve elftal van de coronabestrijders zien we onder meer virologen Marc Van Ranst, Steven Van Gucht en Erika Vlieghe en ministers Maggie De Block en Wouter Beke terug.