Carrasco en co trainen weer, één Atletico-speler zit thuis met corona

"We zijn terug. Onze spelers trainen individueel, verspreid over de velden in ons trainingscomplex", laat Atletico zaterdag weten op sociale media.

Bij de club van Rode Duivel Yannick Carrasco ontbrak wel de Braziliaanse verdediger Renan Lodi. Die bleek enkele dagen geleden bij een test besmet met het coronavirus. De linksback moet voorlopig dus thuisblijven.

Stadsrivaal Real Madrid hervat maandag de trainingen. Eden Hazard en Thibaut Courtois worden dan verwacht voor een oefensessie achter gesloten deuren.

Door de coronapandemie ligt de Spaanse competitie stil sinds 12 maart. Wanneer er opnieuw kan worden gevoetbald in La Liga is nog onduidelijk. Liga-voorzitter Javier Tebas mikt op half juni. Er zijn nog 11 speeldagen af te werken.