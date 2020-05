UCI over wielerkalender: "Dit is plan B, plan C hebben we niet"

Het belooft een bijzonder compact wielerseizoen te worden, als het coronavirus natuurlijk een beetje wil meewerken. Van de Strade Bianche (1 augustus) wordt het peloton in geen tijd geduwd naar de Vuelta (einddatum 8 november). 3 maanden koers, koers en nog eens koers.

"Door een korte kalender te maken voor de tweede jaarhelft willen we een ramp voor de koers vermijden", schetst UCI-voorzitter David Lappartient de resterende kalender van dit seizoen.

"We proberen te redden wat er te redden valt. Deze kalender is onderhevig aan de beslissingen van de bevoegde overheden. Als zij ons laten koersen vanaf 1 augustus, dan is er koers in de WorldTour. Het seizoen zelf opdoeken was geen optie."

Een kalender samenstellen was een huzarenstukje, zeker met zoveel spelers aan tafel. "Er is vaak ruzie tussen de verschillende stakeholders in de koers, maar nu was er toch eenheid aan tafel. De teams en de organisaties zaten op dezelfde lijn. De beslissingen zijn unaniem genomen."

"De deadlines voor de organisatie van het WK en de Tour liggen voor het einde van de maand juni. Dan zal duidelijk zijn of ze ook echt kunnen plaatsvinden. We willen al deze mooie koersen zien. Crisissen zijn ook een kans. Alle toppers op hetzelfde moment in vorm: dat kan ook iets unieks opleveren voor de koers."