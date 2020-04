Frankrijk hakt knopen door: PSG is kampioen, Amiens & Toulouse degraderen

Dinsdag trok Frankrijk definitief een streep door het seizoen in de Ligue 1. Op de Algemene vergadering heeft de Franse voetbalbond vandaag beslissingen genomen over de kampioen, de stijgers, de dalers en de Europese tickets.

Paris Saint-Germain wordt uitgeroepen tot landskampioen in de Ligue 1. Het is de derde opeenvolgende landstitel voor de club uit Parijs. PSG had in het klassement een voorsprong van 12 punten op de nummer 2 Marseille verzameld. De Franse profliga hield voor zijn “eindklassement” rekening met het gemiddeld aantal behaalde punten.

Er zullen ook stijgers en dalers zijn in Frankrijk. Amiens en Toulouse degraderen naar de Ligue 2, Lorient en Lens zijn volgend seizoen dan weer de nieuwkomers in de hoogste afdeling. Het nieuwe seizoen zal - voorlopig - van start gaan in het weekend van 22-23 augustus.

De verdeling van de Europese tickets gebeurt tot slot op basis van het huidige klassement. Als de bekerfinales nog gespeeld kunnen worden in de zomer, kan daar nog verandering in komen.