Peter Vandenbempt: "Dé bom voor Standard, dat boven zijn stand geleefd heeft"

Dat Standard geen licentie krijgt, is dé grote bom. De tekenpremies van zo'n miljoen euro die eind februari betaald moesten zijn, daarvan zijn de documenten een paar uur te laat ingeleverd. Intussen is alles betaald en zijn die documenten binnen, dus zal dat geen probleem zijn in het beroep van Standard voor het BAS.

Standard is 1.000% zeker dat het voor het BAS gelijk zal krijgen, maar het is zeer ontstemd over de imagoschade die het nu oploopt. Ik denk ook niet dat iemand echt gelooft dat Standard volgend seizoen in de 2e amateurklasse zal spelen, maar de schade is wel aangericht.

Los van de uitkomst bij het BAS is blootgelegd dat Standard financiële problemen heeft. De Licentiecommissie vraagt zich af of Standard de volgende 12 maanden nog wel solvabel is.

Als je ziet dat ze in december 2019 een negatief netto-resultaat hadden van 14 miljoen euro, dan weten we nu ook waarom Standard in volle strijd om POI ineens aanvallers Emond en Mpoku verkocht. Het zal niet geweest zijn om die jongens een plezier te doen, maar omdat ze het geld nodig hadden.

Standard is ook zeer, zeer boos dat de Licentiecommissie een andere interpretatie gegeven heeft aan de verkoopsakte van het stadion. Er is die rare constructie waarbij Standard zijn stadion huurde, het dan zelf kocht en daarna weer verkocht aan een nieuwe vennootschap, waar blijkbaar voorzitter Bruno Venanzi en ex-speler Axel Witsel in zitten.

Alleen wil de Licentiecommissie natuurlijk dat die nieuwe nv zijn solvabiliteit toont. Er is al een bedrag betaald en het andere bedrag moet betaald worden voor 30 juni. Bij Standard zeggen ze: "Dat komt allemaal in orde". Maar de Licentiecommissie is streng en heeft de bewijzen van die solvabiliteit niet gezien.