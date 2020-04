"Maak F1-weekends korter: kwalificaties op zondagochtend, race in de namiddag"

Leinders: "Vrije trainingen op zaterdag"

Formule 1-directeur Ross Brawn is voorstander om te beginnen met F1-races zonder publiek. "Normaal is er altijd publiek aanwezig bij sportevenementen", zegt Bas Leinders. "Maar als dat door omstandigheden niet mogelijk is, dan kan een F1-race zeker achter gesloten deuren plaatsvinden."

"Sport is ook een industrie, waarin heel veel mensen tewerkgesteld zijn. Als we op een veilige manier aan die wedstrijden kunnen beginnen zonder publiek, dan moeten we dat doen."

Hoeveel GP's zullen er dit seizoen nog kunnen plaatsvinden? "20 GP’s is te utopisch, 15 races lijkt me wel haalbaar", zegt Leinders.

"De uitgestelde GP's moeten wel nog ingepast worden in de kalender. Men kan perfect 2 races organiseren in hetzelfde weekend. Een F1-race duurt gemiddeld anderhalf uur. Maar logistiek brengt dat problemen met zich mee. Teams zullen meer reserve-onderdelen en meer monteurs nodig hebben.”

"Maar ik ben meer fan van een korter F1-weekend. Vrije trainingen op zaterdag. Kwalificaties op zondagochtend en dan de race in de namiddag."