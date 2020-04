Cercle begrijpt buur Club, maar omarmt RSCA-voorstel: "Solidariteit is nodig"

Cercle-voorzitter Vincent Goemaere reageerde vanochtend op Twitter. Hij vond het voorstel van Anderlecht-CEO Karel van Eetvelt "misschien vreemd", maar hij ziet er heil in: "Sterk dat Anderlecht dit aandurft. We hebben moedige beslissingen en mensen zoals Karel Van Eetvelt nodig in het belang van het Belgische voetbal." Goemaere pleit voor solidariteit binnen de Pro League. (lees voort onder de tweet)

"Enkele maanden geleden was toonaard RSCA nog anders, maar dit is mooi"

Naar aanleiding van zijn tweet belde Sporza Goemaere even op voor wat meer toelichting bij het verrassende nieuws van RSCA. "Ik was zelf ook wat geschrokken door die melding. En ik begrijp zeker en vast ook Club Brugge, dat het wat vreemd was."

"Want toen enkele maanden geleden de tv-gelden moesten verdeeld worden, was de toonaard toch iets anders. Ze nu horen solidariteit te wensen, vind ik een mooi woord. Ik wil vooral alle voetbalploegen in België oproepen om daarover na te denken."

"Voor ons gaat het vooral over de zware periode waarin we nu zitten. Die is een groot probleem voor het Belgisch voetbal. Zullen we dit jaar nog voetballen? Onder welke omstandigheden? Wat zijn de gevolgen? Ik denk dat we gezamenlijk ons product moeten beschermen."

"Vandaar dat ik de woorden van Karel Van Eetvelt wel warm onthaal. Dat de gelden moeten komen uit de Europese middelen, is een andere vraag. Daarover ga ik me niet uitlaten. Maar ik vind het wel goed dat er discussie ontstaat over solidariteit voor alle ploegen in het Belgisch voetbal."

Vindt Goemaere de periode van 3 jaar niet wat lang? "Ik denk dat we heel moeilijke tijden tegemoet gaan. De economie krijgt zware klappen vandaag. Wij hebben bepaalde dossiers kunnen inkijken, waarbij men vermoedt dat het nog 12 tot 18 maanden aan zou kunnen slepen vooraleer er een vaccin is. Dit zal gevolgen hebben voor het voetbal. Ik denk dat we met z'n allen meer dan ooit moeten samenwerken om dit samen te boven te komen."