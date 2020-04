Anderlecht: "Verdeel belangrijk deel van Europese inkomsten over alle Belgische teams"

Van Eetvelt: "Volgend seizoen best met 18 teams in 1A"

"Evenmin hoeven Oud-Heverlee Leuven en Beerschot zich benadeeld te voelen. Dit geldt evenwel enkel voor het volgende seizoen, de coronacrisis is niet het moment om over een nieuw competitieformat na te denken."

"Sportief gezien denken wij dat de enige mogelijke conclusie is om volgend seizoen in 1A met 18 ploegen te spelen. Dan hoeft Waasland-Beveren geen spijt te hebben van de waterkans die het niet heeft kunnen grijpen om zich op de 30e speeldag toch nog te redden."

"Er is een werkgroep opgericht, die luistert naar alle suggesties en voorstellen over de verdeling van de Europese tickets en wie er moet stijgen en degraderen", vertelt Van Eetvelt.

Anderlecht bracht Vincent Kompany en CEO Karel Van Eetvelt samen in een videogesprek. Ze hadden het onder andere over de stopgezette competitie en de verdeling van de Europese tickets.

"Teams die Europees spelen, moeten solidair zijn met de rest"

Van Eetvelt pleit ook voor solidariteit op financieel vlak. "Die solidariteit zal nodig zijn, want de impact van de coronacrisis op ons voetbal zal zeer groot zijn."

"De Europese plaatsen kunnen logisch worden toegewezen op basis van de plaats in de rangschikking na 29 speeldagen. Maar de clubs die op die manier Europa ingaan, moeten solidair zijn met de andere clubs."

"Wij stellen voor dat er de komende 3 seizoenen een substantieel deel van de Europese inkomsten verdeeld wordt over alle clubs."

"En we zijn ervan overtuigd dat RSCA hier ook zijn bijdrage zal leveren, want wij hebben de absolute ambitie om vanaf de zomer van 2021 weer elk seizoen Europees te spelen!”

"Ik hoop dat de andere clubs zich mee in een solidair verhaal willen zetten om het Belgische voetbal vooruit te helpen. We zien in deze tijden heel veel mooie voorbeelden van solidariteit in de Belgische gemeenschap. Als voetbalgemeenschap is het volgens mij niet meer dan normaal dat we tonen dat de clubs ook onderling een vorm van solidariteit hebben", voegt Van Eetvelt er nog aan toe in een gesprek met Sporza.

"Er moet natuurlijk gediscussieerd worden over de formele zaken. We willen bijvoorbeeld niet dat Club Brugge zich de meest benadeelde club voelt door het solidariteitsfonds. We moeten met alle clubs tot een goede regeling komen."