Mannaert (Club Brugge) countert Anderlecht: "Verhaal van de krekel en de mier"

Is Club Brugge dan niet solidair? "Wij zien net als iedereen af, maar proberen in de eerste plaats solidair te zijn als werkgever door al onze werknemers aan het werk te houden en vanuit onze Foundation meer dan ooit onze sociaal-maatschappelijke rol te spelen. Zo blijven wij 30 structurele projecten ondersteunen met daarbovenop nog specifieke initiatieven ter ondersteuning van o.a. de zorgsector."

"Het is het verhaal van de krekel en de mier ( zie video ). Wie onderneemt, weet dat er goede en slechte tijden zullen zijn. Je weet niet wanneer er een crisis zal komen of hoe groot de impact zal zijn, maar als de crisis komt, moet je op iets kunnen terugvallen. En dat is bij Anderlecht niet het geval."

Maar of andere clubs daar voor staan te springen? Mannaert: "Iedereen weet - dat was ook de analyse van Van Eetvelt zelf - dat Anderlecht de laatste jaren grote verliezen heeft gemaakt, die helemaal los staan van de huidige coronacrisis. Ze hebben recentelijk geprobeerd om dat probleem intern aan te pakken door hun niet-sportieve medewerkers en sportieve staf op tijdelijke werkloosheid te zetten en een inspanning aan de spelers te vragen, maar nu kloppen ze ook bij andere clubs aan."

Anderlecht riep gisteren op tot solidariteit . Op basis van de rangschikking gaat de club Europa niet in. "De clubs die op die manier wel Europees spelen, moeten solidair zijn met de andere clubs. Wij stellen voor dat er de komende 3 seizoenen een substantieel deel van de Europese inkomsten verdeeld wordt over alle clubs", stelde kersvers CEO Karel Van Eetvelt voor.

"Met zo'n maatregel zou je club als Charleroi gigantisch straffen"

""No Sweat, No Glory", dat blijft voor ons ook nu gelden. We staan hier door ons eigen zweet en dat zal RSCA ook moeten doen. Ze moeten naar het model van AA Gent werken. Die club is uit een financieel moeras geraakt door hard te werken en hun beste spelers te verkopen en te vervangen door goedkopere. Anderlecht moet ook zijn talenten ten gelde maken. Ze moeten hard werken en naar zichzelf kijken."

"In het huidige tv-contract en ook in het volgende is al voorzien dat de club - of de clubs - die in de groepsfase van de Champions League speelt, 15 procent van haar tv-geld in de gezamenlijke pot stopt. Dat is niet min. Er is dus al een solidariteitsmechanisme."

"Nu vragen dat anderen toesteken, omdat je zelf verliezen hebt gemaakt? Clubs die beter hebben gewerkt, vragen om nu hun problemen op te lossen? Dat is geen solidariteit. Het zou een ploeg als Charleroi, die zelden of nooit Europees speelt, trouwens gigantisch straffen."