Koen Naert over OS-data: "Opportuniteit om procentjes terug te winnen"

Vorige maandag pleitte Naert nog om het uitstel van de Spelen in De Tribune, dat kwam er een dag later en sinds gisteren kennen we de nieuwe data. "Ik denk dat het voor de atleten heel belangrijk was, dat alles in een stroomversnelling is gekomen. Wij kunnen nu beginnen te herplannen."

"Ik kreeg vaak de vraag: "4 jaar voor niets?" Maar dat was helemaal geen 4 jaar voor niets. Het wordt gewoon een jaartje opgeschoven. Dat het weer in de zomer is, is heel goed voor ons om te weten."

"Nu moeten we de puzzelstukken weer in elkaar leggen. Het is wat zoeken en kijken naar wat, wanneer best wordt ingepland. We hebben natuurlijk heel veel geleerd uit de periode van nu richting 2020. Dingen die zijn misgelopen of nog beter kunnen, kunnen we beter maken richting 2021."

"We moeten het zien als een opportuniteit om de procentjes die we hier en daar laten liggen hebben terug te winnen en om 100 procent te zijn in Tokio 2021."