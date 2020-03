Koen Naert: "Ik zou naar het front trekken als de nood het hoogst is"

In deze aflevering hoort u:

"Ik hoop dat de Spelen niet plaatsvinden"

Koen Naert was in een vorig leven verpleger in het brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek. De coronacrisis raakt hem daarom momenteel als atleet en als mens. "Ik voel wel een beetje de drang om te gaan helpen", zei Naert.

"Verpleger zijn, zit gewoon in mij. Als ik ’s avonds naar het journaal kijk, dan kriebelt het. Moest de situatie uit de hand lopen, dan zou ik wel naar de frontlinie trekken om te helpen. Maar ik ben niet de enige die daarover beslist."

"Ik heb er thuis al over gepraat met Elise (zijn vrouw). We hebben afgesproken dat als de nood het hoogst is, ik zou helpen en dat ik dan eventjes niet naar huis zou komen om daar niemand anders te kunnen besmetten."

"Ik ben natuurlijk ook voltijds marathonloper, dus ik zal het ook aan de federatie moeten vragen of ik dat zou mogen. Maar voorlopig zijn dat vragen voor later. Ik focus me voorlopig nog op mijn sport."

Als marathonloper heeft Koen Naert het geluk dat hij voorlopig nog buiten kan trainen, maar met welk doel? De onzekerheid over de Olympische Spelen groeit met de dag en Naert zelf heeft een uitgesproken mening.

"Ze hebben me al gevraagd of ik vind dat de Spelen kunnen plaatsvinden en ik vind van niet. Ik bekijk dat vanuit een sportief en humaan standpunt. Sportief zie ik dan een verstoorde voorbereiding en vraag ik me af of dopingscontroles goed kunnen worden uitgevoerd."

"Op de economische en logistieke problemen heb ik geen zicht, daar kan ik niet over oordelen. Ik denk niet dat ze zullen doorgaan en hoop het ook. Hoe jammer dat ook is voor de vele atleten die nu in onzekerheid zitten en al jaren met de Spelen bezig zijn."

"In België kunnen we, vreemd genoeg misschien, nog niet echt klagen voorlopig. Maar als je kijkt naar hoe de situatie is in Italië, Spanje of wat er zal volgen in de VS. In Amerika zag ik feestjes passeren voor spring break. Zuid-Amerika en Afrika moeten nog aan bod komen waarschijnlijk. Ik denk dat we nog ver van het einde zijn."