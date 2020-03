Ajax zegt contract van Nouri op, maar gaat wel in gesprek met familie

Op 8 juli 2017 zakte Nouri in elkaar in een oefenwedstrijd in Oostenrijk. De jonge speler van Ajax werd in een kuntsmatige coma gehouden, maar liep door de hartstilstand blijvende hersenschade op.

Ajax heeft tot nu het salaris van Nouri elke maand uitbetaald en zal dat ook doen tot 1 juli. Het contract werd nu opgezegd, omdat het contract anders automatisch wordt verlengd.

De familie van Nouri, die nu thuis verzorgd wordt, en Ajax zoeken nog altijd naar een oplossing voor hun conflict. Ajax gaf toe dat het fouten had gemaakt in de medische omkadering. Ajax zet de onderhandelingen met de familie en de advocaat van de familie voort.

Donderdag viert Nouri zijn 23e verjaardag en vorige week kwam het boek "Abdelhak Nouri, een onvervulde droom"uit.