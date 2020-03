Anderlecht ontslaat Zetterberg en wijst daarvoor naar coronacrisis

In het nieuwe organigram, met CEO Karel Van Eetvelt, adviseur Wouter Vandenhaute en Head of Sports Peter Verbeke, is er nu geen plek meer voor Zetterberg. Niet lang geleden werd ook sportief directeur Michael Verschueren een trapje lager geplaatst. Op zijn naamkaartje staat voortaan CFO Sports.

"Eén daarvan is het ontslag van Pär Zetterberg. De Zweed is blijft een monument van RSCA. We zijn hem erg erkentelijk voor al wat hij hier verwezenlijkt heeft en voor wat hij betekent voor paars-wit."

Zetterberg: "Natuurlijk ben ik verrast"

Zetterberg zelf zag deze beslissing niet aankomen. "Natuurlijk ben ik verrast. Maar ik moet deze beslissing aanvaarden. Wat kan ik anders doen?", reageerde de 49-jarige Zweed bij VTM.



Het was de nieuwe CEO Karel Van Eetvelt die Zetterberg telefonisch van zijn ontslag op de hoogte bracht. "Wat de reden van mijn ontslag is, moet je hem vragen. Ik wil misverstanden vermijden. De nieuwe CEO pakt de zaken anders aan en neemt beslissingen die volgens hem de beste zijn. Met mijn functie had ik geen problemen. Die was duidelijk: ik hield me bezig met de jongeren en de aanvallende spelers en voelde me daar goed bij."



Zetterberg, die momenteel in zijn vaderland verblijft, kreeg ook nog telefoon van Vincent Kompany. "Ook wat hij me vertelde, blijft tussen ons. Hij zei me wel dat het niet zijn beslissing was."