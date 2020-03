Peter Vandenbempt: "We krijgen de saaiste titelstrijd sinds invoering van de play-offs"

De degradatiestrijd en het gevecht om Play-off I zijn nog niet beslist. Maar de titelstrijd viel op de voorlaatste speeldag wel wat meer in zijn plooi. "Ik zie niet in hoe Club Brugge dit kampioenschap nog uit handen kan geven", zegt Peter Vandenbempt in zijn analyse.

"Waarom zou Club plots een kolossale inzinking krijgen?"

15 punten is het verschil nu tussen Club Brugge en AA Gent. Club trekt volgende week naar Eupen en zal daar dus ook de 3 punten pakken. Dat is het allergrootste verschil tussen de top 2 sinds de invoering van de play-offs. Bovendien telt Club al 70 punten, wat ook een record is sinds de invoering van de play-offs. Als je het mij vraagt, krijgen we de saaiste titelstrijd sinds die eerste editie, toen Anderlecht met 12 punten voorsprong begon aan de play-offs. Club speelde toen meteen gelijk tegen STVV, waardoor Anderlecht snel 8 punten voorsprong telde in de play-offs. Anderlecht kroonde zich uiteindelijk tot kampioen met een straat voorsprong. Ik zie niet in waarom Club Brugge plots een kolossale inzinking zou krijgen. Als dat het geval was, dan zou dat de voorbije weken gebeurd zijn door het drukke programma en de belangrijke afwezigen. Club Brugge heeft nauwelijks punten weggegeven in vergelijking met de concurrentie. Wanneer het programma weer wat soepeler wordt, dan zal Club weer beter worden in de play-offs. Voor het mentale aspect zal de afloop van de bekerfinale belangrijk worden. Als Club de beker wint, dan zal het met een geweldige boost Play-off I ingaan. Als Club de bekerfinale verliest, dan kan het mentaal even een tikje krijgen. Maar ik zie niet in hoe Club dit kampioenschap nog uit handen kan geven.

"Gent heeft een dubbele optater gekregen voor POI"

AA Gent was de voorbije 2 speeldagen de grote teleurstelling. Gent voetbalde de weken daarvoor goed, bracht spektakel en maakte gemakkelijk goals. Het speelde zoveel soepeler dan Club Brugge, dat een moeilijke periode doormaakte. Maar kijk, in wedstrijden waarin het dan minder loopt, verliest AA Gent veel punten. En dat heeft Club Brugge niet gedaan, terwijl het ook veel spelers miste. Die nederlaag van Gent op het veld van Cercle Brugge was al opmerkelijk. Daar had AA Gent flink wat kansen en had het anders kunnen lopen. Maar dat je dan thuis ook je sterke reputatie te grabbel gooit tegen een ploeg die weliswaar sterk en uitgekookt speelt, dat is een dubbele optater. Gent heeft 2 klappen gekregen. Dat is niet de beste manier om straks aan Play-off I te beginnen. Wees er maar zeker van dat het intern zal stormen. Want hoe je het ook draait of keert, bij Gent leefde de voorbije weken het gevoel dat het Club Brugge in het vizier hield. Gent stond op 12 punten, dat zouden dan 6 punten worden in de play-offs. Gent wou het Club Brugge nog moeilijk maken. In Gent leefde de overtuiging: “Wij kunnen kampioen worden.” Oké, er waren enkele afwezigen, met Depoitre, Vadis (die heel belangrijk is) en Jaremtsjoek. Maar dat geldt ook voor de concurrenten. De voorbije maanden hebben we gezegd dat de kern van AA Gent zeer ruim en goed gestoffeerd is, met veel wisselmogelijkheden. Die afwezigen zijn dus maar een half excuus.

Gent-coach Jess Thorup boekte met Gent 0 op 6 in de laatste 2 matchen.

"Jess Thorup zal onder druk komen te staan bij Gent"

Het is onverklaarbaar dat AA Gent op de drempel van Play-off I zes punten en zijn titelkansen te grabbel gegooid heeft. In plaats van vooruit te kijken, zal Gent achterom moeten beginnen te kijken. Want Antwerp en Charleroi zitten in de buurt. De strijd om plaats 2 zal boeiend en spannend worden.

Op deze manier komt de coach, Jess Thorup, ook weer onder druk te staan. Er is altijd wel een beetje twijfel en onzekerheid geweest over Thorup. Ik ben het daar voor alle duidelijkheid niet altijd over eens. De verloren bekerfinale van vorig seizoen is hem ondertussen al vergeven in Gent. Maar als je net voor Play-off I twee matchen verliest, dan zullen de mensen die het voor het zeggen hebben bij Gent één bepaalde richting uitkijken. En dat is die van de coach.