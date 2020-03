Peter Vandenbempt: "Wie Europees voetbal wil halen, moet voorbij Charleroi"

Peter Vandenbempt in een notendop:

"Individuele fouten kosten Club in België geen punten"

Na afloop gaf Genk-trainer Hannes Wolf zijn collega een hand en een zeer welgemeend compliment over de manier waarop Club Brugge geweldig verdedigt zonder defensief te spelen. Hij zei dat ze er alles aan gedaan hadden en eigenlijk goed gevoetbald hadden, maar niet aan een echte kans geraakten. Dat was een spontane appreciatie voor het werk van een collega.

Het was een verdiende overwinning van Club Brugge, met een sterke prestatie in een goeie en felle topwedstrijd met veel ritme. De twee ploegen gingen vol voor de overwinning, dat is goed. En Club Brugge was uiteindelijk toch de betere ploeg.

Met de Europese uitschakeling is de zware periode van Club Brugge ook achter de rug. In die periode voetbalde Club onmiskenbaar moeizamer en won het veel moeilijker zijn wedstrijden, maar door de nederlaag van AA Gent heeft het zijn voorsprong eigenlijk nog een beetje uitgebouwd.

En dan moet je weten dat Club Brugge het toch al vele weken zonder spitsen in vorm doet, of spitsen die scoren. Anderen maken het verschil, zoals Rits die zichzelf - nu Vormer onbeschikbaar is - herontdekt op zijn positie van vroeger, wat hoger in het veld.

Club Brugge blijft wel individuele fouten maken. Deze week Deli in Manchester en Sobol in Genk, waardoor Club het zichzelf toch weer wat moeilijker maakte. Maar in België kosten die fouten hen voorlopig geen punten.

"Wolf bracht teamspirit, overgave, vechtlust en geloof"

Het is wel opmerkelijk dat KV Mechelen in dezelfde situatie zit als 3 jaar geleden. Toen had KVM op de slotspeeldag één puntje nodig tegen rechtstreeks concurrent AA Gent, maar werd er verloren. Wie weet kan het deze keer beter en kan KV Mechelen er eindelijk een keertje bij geraken.

Thorstvedt en Dæhli zijn wel veelbelovende spelers, maar zijn nog niet helemaal klaar. Trainer Wolf heeft er wel weer teamspirit, overgave, vechtlust en geloof in gebracht. Genk speelde tegen Club Brugge naar godsvrucht en vermogen en tegen Club was dat niet goed genoeg voor een resultaat. Maar tegen een degradatiekandidaat als KVO zou dat zeker wel genoeg moeten zijn. En misschien ook tegen KV Mechelen.

Op de laatste speeldag is er dan Racing Genk - KV Mechelen. Daar zal heel veel druk op zitten en dan is het de vraag of die jonge en onervaren groep van Genk daar goed mee zal omgaan. Met al die kampioenen die vertrokken of onbeschikbaar zijn, is de realiteit in Genk dat het elftal toch weer in de steigers staat. De kwaliteit is een heel stuk minder of toch minder ontwikkeld.

Het kan dat titelverdediger Racing Genk Play-off I niet zal spelen. KV Mechelen doet het gewoon heel goed en behaalde op STVV een heel belangrijke overwinning. KVM speelt zaterdag thuis tegen Eupen terwijl Genk naar KV Oostende trekt. Daar kreeg het in het verleden zelfs al een paar keer een pandoering, al was dat tegen het KVO van Coucke, dat was een ander niveau.

"Wie Europees voetbal wil halen, moet voorbij Charleroi"

Na 3 echt goeie prestaties was Standard ineens weer zijn onbegrijpelijke, slechte zelf buitenshuis. Het was slap in de duels en het ijzersterke middenveld Bastien-Cimirot werd opgegeten door Ilaimaharitra en Morioka, die toch de ontdekking is op die nieuwe positie. Standard was slecht aan de bal en defensief kwetsbaar.

Er zijn toch minstens twee topploegen in Wallonië. Charleroi zal in principe nog voor lange tijd het kleine broertje blijven van Standard, al is dat dan op basis van traditie, erelijst, achterban en misschien ook wel financiële middelen. Maar op het veld is Charleroi dat al veel minder en al helemaal niet afgelopen zondag.

"Onbegrijpelijk interview van Oulare, al zat hij er helaas niet ver naast"

Het interview met Obbi Oulare tijdens de rust (zie video onder, red) vond ik even straf als onbegrijpelijk. Tot twee keer toe zei hij dat het logisch was dat België geen scheidsrechters heeft op EK's en WK's want dat ze gewoon slecht zijn. De eerlijkheid gebiedt me wel om te zeggen dat Oulare ook zei dat Standard slecht was, wat wel juist was.



Dat een speler bij de rust na zo'n slechte 1e helft van zijn team en eigenlijk ook zonder echte reden - Boucaut had een paar dingen anders kunnen beslissen, maar had geen zware flaters gemaakt - zulke dingen vertelt, is toch bijzonder pijnlijk.