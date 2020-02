Straks kennen we periodekampioen in 1B, of niet? Dit zijn de scenario's

Westerlo is periodekampioen als...

Beerschot is periodekampioen als...

Blijft er nog over, het scenario waarin de twee ploegen vanavond verliezen. Ook dan is er niets beslist. Als Beerschot dan maandag ook verliest op Virton, is Westerlo periodekampioen. Raapt Beerschot maandag iets, dan halen zij het.

Kort samengevat: Beerschot moet in twee matchen minstens een punt meer pakken dan Westerlo in 1 match om de periodetitel te vieren. Bij gelijk aantal punten na maandag heeft Westerlo altijd het voordeel.

Titelmatchen op 8 en 14 maart, wie begint thuis?

Ook in Leuven volgen ze deze strijd op de voet. Niet alleen om te weten wie de tegenstander wordt, maar ook om te weten te komen of ze straks eerst uit of eerst thuis aan de bak moeten. Wie het hoogst in het algemene klassement (over de 2 periodes) staat, mag de tweede en beslissende match voor de eigen fans spelen.

Als Beerschot de periodetitel wint, blijven ze onder OHL staan en speelt Beerschot dus eerst thuis en dan uit in Leuven. Westerlo is de leider in het algemene klassement. Als die ploeg de periodetitel wint, dan wordt er eerst in Leuven gespeeld en dan in het Kuipje.

Alleen in het onwaarschijnlijke geval dat Westerlo de periodetitel wint na een verlies vanavond en OHL vanavond wint, wordt het kijken naar het doelpuntensaldo. Dat is voorlopig ruim in het voordeel van Westerlo (17 tegenover 8).