Spion in het peloton: "Mijn Omloop-favoriet? Dylan Teuns natuurlijk"

"Ik was verrast, toen ik na de rit de uitslag zag"

"Van de klassieke renners is er momenteel eentje die boven alles en iedereen uitsteekt: Dylan Teuns. Hij reed echt ijzersterk in de Ruta del Sol", vertelt onze spion.

"Vooral de 1e etappe zal me bijblijven. Ik zat achteraan in het peloton toen ik plots Dylan tegenkwam. Hij had mechanische pech. Dat was aan de voet van de laatste beklimming. Toen ik de uitslag zag, was ik verrast. Dylan was nog 3e geëindigd, op 25 seconden van ritwinnaar Fuglsang."

"De bergrit waarin Dylan zich van weg vergist had, had hij moeten winnen. Uiteindelijk wint hij de tijdrit, niet meteen zijn specialiteit. Dat zegt ook al veel over zijn conditie."

"Als er dus één iemand is die heel goed in vorm aan de Omloop begint, dan is het wel Dylan Teuns. Bovendien kent hij zijn weg, want vorig jaar eindigde hij al 5e in de openingsklassieker. Hij is mijn topfavoriet voor zaterdag."