Dylan Teuns wint slottijdrit in Ruta del Sol, Fuglsang volgt zichzelf op als eindwinnaar

Teuns reed in Andalusië al de hele week erg sterk. Hij werd in de eerste twee etappes telkens derde, in ritten drie en vier finishte hij telkens als zesde. Maar in de slotetappe schoot hij dan eindelijk raak met een flitsende tijdrit in en om Mijas.

Teuns was na 13 kilometer een fractie van een seconde sneller dan Jakob Fugslang. De Deen finishte officieel in dezelfde tijd, maar de zege was voor de Belg. Teuns schoof dankzij zijn zege in het klassement nog naar de 5e plaats. Ook in de Ronde van Valencia werd hij dit seizoen al 5e.

Fuglsang haalde dus voor het tweede jaar op een rij de eindzege binnen. Jack Haig wipte nog over Mikel Landa. Met Harm Vanhoucke stond er nog een tweede Belg in de top 10.