De hemel klaart op voor Jakob Fuglsang in de Ruta del Sol

Teuns onderstreept nog eens goeie vorm met 3e plaats

Jakob Fuglsang kwam de voorbije weken in een storm terecht na een uitgelekt rapport. Daarin zou de band tussen Fuglsang en zijn Astana-ploeg met de omstreden dopingdokter Michele Ferrari blootgelegd worden, maar Fuglsang werd uiteindelijk witgewassen.

De Deen sneed vandaag in Andalusië zijn seizoen aan en antwoordde met de pedalen. In een lastige openingsrit, met een col van 1e categorie in de finale, verkochten titelverdediger Fuglsang en vluchtgezel Mikel Landa de concurrentie een forse dreun.



Landa, die ook al voor zijn eerste werkdag van 2020 tekende, kon Fugslang volgen, maar in de finale was de Spanjaard niet opgewassen tegen de explosieve Deen.

In de slotkilometer die deed denken aan de klim naar de Piazza del Campo in Siena (Strade Bianche) was Fuglsang duidelijk de sterkste. Landa beperkte de schade tot enkele seconden, ploegmakker Dylan Teuns klom naar de 3e stek.

Na één dag is het slagveld in de Spaanse rittenkoers alleszins bijzonder groot. Ook de Belgen van Lotto-Soudal stonden overigens meer dan hun mannetje: Kobe Goossens kleurde de vlucht van de dag, Harm Vanhoucke finishte 9e en Sander Armée werd 12e.