"Strijd om Play-off I en behoud is race tussen kreupele paarden"

"Standard voetbalde als volwaardige kandidaat voor plaats net onder Club"

En achterin heerste Vanheusden én - toch opmerkelijk - kan Standard ook rekenen op een uitstekende doelman Arnaud Bodart. Hij heeft zijn naam mee daar in Luik. Hij heeft een enorme vooruitgang geboekt, pakte uit met straffe reddingen en toont voor een 21-jarige - want dat is hij toch nog maar altijd - veel présence.

Cop was een verrassende keuze als diepe spits. Hij had goeie loopacties en maakte een fraaie goal. Carcela lijkt herboren. Hij heeft nog altijd zijn acties, maar heeft nu ook de discipline aangeleerd die Michel Preud'homme er graag had ingekregen.

Het acteerde met een zeer sterk en solide hart van de ploeg: Bastien en Cimirot, dat is werkkracht, loopvermogen en goeie passing. In dat laatste hebben ze vooruitgang gemaakt, zeker ook Cimirot.

Het was gedreven en gefocust, dat is nog al eens een probleem voor de Rouches op verplaatsing. Laatst nog in Kortrijk, waar ze werden weggeveegd. Maar in Genk voetbalde en werkte Standard als een volwaardige kandidaat voor een plaats net onder Club Brugge.

"Genk staan verder onder Wolf dan onder Mazzu, maar is niet constant genoeg"

Racing Genk had een gouden zaak kunnen doen in de strijd om de top 6, maar blijft ook onder de nieuwe coach wisselvallig presteren. Maar anders dan de vorige trainer, Felice Mazzu, met zijn rekenmachine in de hand altijd wil gezegd hebben, staat Genk toch verder onder Hannes Wolf, vind ik.

Niet vergeten: hij heeft met Heynen, Samatta en Berge in vergelijking met Mazzu nog een keer 3 kampioenen ingeleverd. Ik moet nu wel zeggen: de keuze om met 3 achteraan te beginnen aan de wedstrijd, nadat dat in de 2e helft vorige week in Antwerp goed was gelopen, was toch een beetje een risico. Het was weinig ingeoefend, laat ik me vertellen.

Maar dit Genk is onder Wolf wel strijdbaar geworden. En individueel zijn spelers toch wat beter geworden: Bongonda (oké, met ups-and-downs, maar toch bij momenten al), Mæhle, Ito... Maar wat we zeiden: het is niet constant genoeg. Zeker in de eerste helft was er een gebrek aan creativiteit, tempo en duelkracht, wat Wolf zelf ook duidelijk aangaf.

Het maakte veel fouten, verdedigde te laks, maar de manier waarop Genk dan toch nog kwam opzetten in het slotkwartier, was wel hoopvol. Alleen moet de strijd wel gestreden worden. De tijd dringt en het programma is stevig. En helaas, de trainer begint - zoals alle trainers die niet winnen op het eind van de reguliere competitie - over de scheidsrechter. Dat is altijd een veeg teken. Want als Racing Genk straks finaal toch geen Play-off I speelt, dan zal de oorzaak toch elders liggen dan bij de ref.