Barcelona moet Ousmane Dembélé nog half jaar missen

Veel plezier hebben ze in Barcelona nog niet beleefd aan Ousmane Dembélé. Sinds hij in de zomer van 2017 voor 125 miljoen de overstap maakte van Dortmund, lag hij om de haverklap in de ziekenboeg.

Nu is de 22-jarige Fransman in Finland met succes geopereerd. De chirurg herstelde er een afgescheurde achillespees. Dembélés revalidatie zal ongeveer een half jaar in beslag nemen.

Voor Barcelona komt hij dus niet meer in actie dit seizoen. Het EK met Frankrijk wordt een groot vraagteken.