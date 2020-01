Aanvallende impuls voor Anderlecht komt van Frankfurt: Dejan Joveljic

Dejan Joveljic heeft een verleden bij Rode Ster Belgrado. Na zijn jeugdopleiding debuteerde hij er op zijn 18e als prof. In zijn 2e partij was het meteen bingo en in totaal scoorde hij 14 doelpunten in 28 matchen.

Zo werd hij opgemerkt door Eintracht Frankfurt. Deze zomer maakte hij de overstap naar de Bundesliga, maar hij kwam er weinig aan spelen toe. Hij stond er in het begin van het seizoen twee keer in de basis, maar daarna speelde hij nog maar 13 minuten in de competitie.

"Bij Anderlecht wil hij zijn oude niveau weer oppikken", staat er op de clubwebsite.