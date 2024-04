Ze spiegelden zich aan Rode Duivels, maar turners lijken naast EK-teamfinale te grijpen: "We pieken ernaast"

Met 247 punten doorstoten naar de teamfinale van het EK en revanche nemen voor het WK. Dat was het grote doel van de Belgische turners in Rimini, maar op het paard en de rekstok liep het mis. "Het ging over een millimeter", sakkerde Noah Kuavita.

"Teleurgesteld en wat boos", omschreef Glen Cuyle, die vanaf de zijlijn toekeek, zijn gevoel. Snel de ontgoocheling doorslikken, was dan ook de boodschap. Kapitein Van den Keybus riep het Belgische team samen. "Als een iemand valt, valt het hele team", verklaarde hij. "We moesten als team resetten."

Ook de brug en sprong leverden geen problemen op voor de Belgen. Zou het nog kunnen? Met de rekstok moest het sterkste nummer van Noah Kuavita nog komen.

Maar ook daar werd het "een domper" voor de Belgen. Kuavita, vorig jaar nog in de finale, viel twee keer.

"Het is dramatisch", stelde Van den Keybus. "Noah heeft het potentieel om wereldkampioen te worden, maar laat het hier wat liggen."

Kuavita was dan ook "erg teleurgesteld". "Het is jammer dat het niet lukt als het moet, maar het kan altijd misgaan in het turnen", zei hij.

"Ik had me goed voorbereid en ik had zelfvertrouwen, maar op een van de makkelijkere onderdelen van mijn oefening loopt het mis. Op training was dat nog nooit gebeurd. Het gaat over een millimeter."

Op de vloeroefening probeerden de Belgen de schade nog te beperken, maar met 241.529 bleven ze ver onder hun doel van 247 punten. Ook een kwalificatie voor de teamfinale lijkt uitgesloten.