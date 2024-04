Belgisch toptalent Ramazani 5 matchen geschorst na uitbarsting tegen ref: "Vier mensen moesten hem tegenhouden"

Largie Ramazani (23) is een talent met grillen. De Belgische belofteinternational kreeg dit weekend rood tegen Villarreal en wist nadien met zijn woede geen blijf. Ramazani belaagde in de spelerstunnel de ref en wordt nu voor 5 matchen geschorst.

Ondanks enkele geweldige prestaties ligt Largie Ramazani al even niet meer in de bovenste schuif bij Almeria.



En na afgelopen weekend zal de Belgische belofte zeker niet opgeschoven zijn in de pikorde. Tegen Villarreal mocht de flankaanvaller na 68 minuten invallen, maar een (positieve) impact had Ramazani allerminst.

In minuut 80 kreeg onze landgenoot geel, 7 minuten later volgde zijn tweede karton. Eentje met gevolgen, want Almeria - alleen mathematisch nog niet zeker van degradatie - incasseerde in de extra tijd nog de 1-2.



Toen Ramazani na het laatste fluitsignaal scheidsrechter Ortiz Arias in het vizier kreeg in de spelerstunnel volgde een enorme woede-uitbarsting bij onze landgenoot.

"Ramazani sprak mij agressief aan en intimideerde mij. Hij moest in bedwang gehouden worden door vier mensen", getuigde Arias achteraf. Nadien riep hij me onder meer toe dat ik een eikel en idioot ben."