BEKIJK: Belgisch toptalent Largie Ramazani schittert in Spanje met 3 geweldige assists in 4 minuten

Memorabele middag voor Largie Ramazani. De 22-jarige Belgische beloften pakte zondag uit met drie knappe assists in vier minuten voor Almeria tegen Granada. Luis Suarez - niet de Uruguayaanse veteraan - was de dankbare afwerker. Het leverde Almeria uiteindelijk wel slechts een punt op, want Granada pakte na de rust nog uit met een knappe remonte.