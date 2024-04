Een comeback, een vuurdoop en 2 ploegen bomvol Belgen: deze landgenoten nemen deel aan de Giro

De kogel is door de kerk: de organisatie van de Giro heeft de deelnemerslijst voor de editie 2024 bekendgemaakt. Dertien Belgen mogen zich opmaken om op 4 mei aan de start te staan in Venaria Reale, in Piemonte.



De meeste landgenoten vinden we terug bij Alpecin-Deceuninck. Met Quinten Hermans, Jimmy Janssens, Timo Kielich, Edward Planckaert en Fabio Van den Bossche zullen er voor het team van de gebroeders Roodhooft vijf Belgen aan de start staan.



Maar ook Soudal - Quick Step heeft traditiegetrouw zijn blik Belgen opengetrokken. Tim Merlier, Pieter Serry, Bert Van Lerberghe en Mauri Vansevenant tekenen present.



Ook Jasper Stuyven, hersteld van zijn val in Dwars door Vlaanderen, en Edward Theuns zullen deelnemen voor Lidl-Trek.



Cian Uijtdebroeks staat voor Visma-Lease a Bike voor zijn vuurdoop in de Giro, na zijn achtste plaats in de Vuelta van vorig jaar. Jenthe Biermans tenslotte zal de Giro rijden voor Arkea-B&B Hotels.



Vorig jaar stonden er nog elf Belgen aan de start van de Giro. Zonder val in Dwars door Vlaanderen had ook Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) aan de start gestaan.