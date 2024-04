Één-tweetje voor Decathlon-AG2R: loods Dorian Godon wint en is ook de nieuwe leider in Romandië

Een perfecte dag voor Decathlon-AG2R in de Ronde van Romandië. Na een heuvelachtige etappe had de Franse ploeg zijn boeltje nog het best op orde voor de sprint. Dorian Godon leek zijn ploegmaat Andrea Vendrame te willen lanceren, maar de Fransman hield zelf stand en pakt naast de ritzege ook de leiderstrui als toetje. Gianni Vermeersch werd 3e.

Met 5 metgezellen kleurde Rune Herregodts de barkoude dag in Romandië, maar het zestal zou ondanks zijn moedige bedoelingen tijdig ingerekend worden door het peloton.

Op de laatste knik, op 9 kilometer van de finish, probeerde enkel Julian Alaphilippe de snelle mannen een peer te stoven, maar zijn haring wilde niet braden. Ook een tweede versnelling van de Fransman draaide op niets uit.

Movistar rolde de rode loper uit voor de schaarse sprinters, maar onder de vod hadden Lidl-Trek en Alpecin-Deceuninck de poleposition te pakken.

Thibau Nys liet zich echter wegdrummen en Gianni Vermeersch was niet opgewassen tegen de tandem van Decathlon-AG2R.

In een sprint die nooit echt leek te ontvlammen won loods Dorian Godon met overmacht voor Andrea Vendrame. De Fransman mocht als extra beloning ook de leiderstrui in ontvangst nemen.

Vermeersch werd zelf nog 3e voor de neus van een vloekende Milan Menten. "En dat terwijl ik op 5 kilometer van de finish nog in een gelost groepje zat", reageerde Vermeersch.

"Ik had me bij een versnelling laten verrassen en ik kwam pas op 2 kilometer van de aankomst terug. Ik kon meteen opschuiven, maar dat was al een stevige inspanning. De snelheid lag zo hoog en mijn 3e plaats was het hoogst haalbare."