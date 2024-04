De 6 keepers die de titelstrijd bepalen doorgelicht: "Warleson de beste, Schmeichel snoert critici de mond"

wo 24 april 2024 18:35

Meer dan ooit worden ze cruciaal in de titelstrijd. De voorbije weken bleek dat keepers punten kunnen winnen én verliezen in de play-offs. Maar wie maakte tot dusver de beste indruk? Wim De Coninck, analist en zelf ex-doelman, fileert de zes nummers één.

Anthony Moris (Union): "Mentaal sterk door verleden"

46 matchen - 53 tegengoals - 12 clean sheets

"Anthony Moris zit met gans Union in de hoek waar de klappen vallen", begint Wim De Coninck. "Hij heeft twee jaar op een rij ongelooflijk veel punten gepakt, maar nu zit gewoon alles tegen." "Die goal van Vetlesen afgelopen zondag, is echt het ongelukkigste dat je als keeper kan overkomen. Wanneer de hele voetbalwereld je dan ook nog eens met een vergrootglas bekijkt, krijg je natuurlijk de nodige vraagtekens achter je naam.”



“Mentaal is hij wel heel sterk door zijn verleden. Moris voetbalde ooit nog voor een aalmoes, scheurde twee maal zijn kruisband, … Hij heeft echt eens een clean sheet nodig. Het is menselijk dat alles nu extra op hem doorweegt."

Kan Moris dit seizoen de negatieve spiraal nog omkeren?

Nordin Jackers (Club Brugge): "Mignolet wordt eigenlijk niet gemist"

11 matchen - 9 tegengoals - 4 clean sheets

"Club-goalie Nordin Jackers laat zien dat hij meer dan een volwaardige eerste keeper is. Zijn grootste verdienste is dat Mignolet eigenlijk niet gemist wordt." "Hij zat bij Genk en OHL veel op de bank, maar is altijd hard blijven werken in de schaduw. Hij grijpt volop zijn kans en speelt straks misschien een Europese halve finale", gaat Wim verder.

Jackers speelt straks misschien een Europese halve finale. Wie had dat gedacht aan het seizoensbegin. Wim De Coninck

"Zo zet hij zichzelf in de etalage natuurlijk, want al die ervaringen smaken naar meer."



Club huurt Jackers van Leuven, waar Tobe Leysen volledig doorgebroken is. Wat betekent dat voor zijn toekomst?



"Leysen zal onder de lat blijven staan bij OHL. Het is misschien wel het uitgelezen moment om ergens anders een basisplaats op te eisen. Terugkeren naar blauw-zwart kan ook, maar dat zal dan als doublure van Mignolet blijven."

Jackers werpt zich op als de perfecte doublure voor Mignolet.

Warleson (Cercle Brugge): "Steeds meer in de spotlights"

34 matchen - 39 tegengoals - 11 clean sheets Aan de andere kant van Brugge staat er ook iemand met vertrouwen te keepen.



"Warleson is voor mij de beste keeper uit de JPL", zegt Wim duidelijk. "Hij wordt vaak onderschat, al komt hij steeds meer in de spotlights te staan."



"In zijn beginperiode bij Cercle moest hij plaats ruimen voor de keepers van Monaco (Majecki en Nardi) en verkwijnde ook hij, net als Jackers, op de bank."



"Wanneer hij dan eens mocht spelen, bewees hij wel een geweldige lijnkeeper te zijn. Toen vroeg ik me af waarom geen enkele andere Belgische ploeg die ging halen."

De Vereniging draagt zijn Braziliaanse doelman op handen.

Senne Lammens (Antwerp): "De weg na Butez ligt open"

9 matchen - 12 tegengoals - 2 clean sheets Van Brugge naar Antwerpen dan: dat is de stap die Senne Lammens afgelopen zomer maakte.

"De belofte-international heeft dit seizoen waarschijnlijk ferm op zijn lip gebeten. Hij had de ploegen vorige zomer voor het uitkiezen en dacht bij Antwerp de nieuwe nummer één te worden. Alleen: Butez bleef onverwacht toch bij The Great Old."

Ze zullen er in Antwerp alles aan doen om Butez een waardig vertrek te schenken. Wim De Coninck

"Die haalde dit jaar nooit echt het niveau van het kampioenenseizoen", gaat Wim verder. "Misschien was zijn manifestatiedrang té groot in de CL, dat draaide toch even anders uit."

"Volgend seizoen zal Lammens geen genoegen meer nemen met een stek op de bank. Ze zullen er in Antwerp wel alles aan doen om Butez een waardig vertrek te schenken, als dank voor bewezen diensten."

Senne Lammens heeft al meerdere vlagen van zijn talent laten zien.

Maarten Vandevoordt (Genk): "Presteert constant en volwassen"

44 matchen - 43 tegengoals - 14 clean sheets Lammens zijn concurrent bij de beloften van de Rode Duivels speelt bij Genk, maar trekt volgend seizoen naar de Bundesliga. "Het is het goeie moment voor Maarten Vandevoordt om die volgende stap in zijn carrière te zetten", vindt ook Wim. "Hij speelt dit seizoen op een constant en volwassen niveau, de foutjes van vroeger beginnen uit zijn spel te verdwijnen."



Moet Tedesco hem dan al meenemen naar het EK, om eventueel wat toernooiervaring op te doen?



Wim denkt niet dat de Genkie erbij zal zijn: "Hij zal pas echt op de radar van de bondscoach verschijnen als hij een vaste stek onder de lat bij Leipzig heeft. Maar als Casteels vaste keeper is bij een Bundesliga-club, kan Vandevoordt dat zeker ook."

Kan Vandevoordt Genk door de grote poort verlaten?

Kasper Schmeichel (Anderlecht): "Nog steeds een topkeeper"

28 matchen - 31 tegengoals - 6 clean sheets Afsluiten doen we met de leider: "Schmeichel snoert al zijn criticasters de mond", is Wim duidelijk. "37 jaar is de Deen al, maar nog steeds een topkeeper".



"Sedert Dupé weg is, begon hij stilaan naar zijn beste niveau van weleer te groeien. Er was natuurlijk die terechte kritiek op zijn overtollige kilo's, maar daar is duidelijk aan gewerkt." "Schmeichel laat zien dat de zekerheid van een plek in de goal heel belangrijk is voor een keeper. Hij beschaamt het vertrouwen niet van de staf", sluit De Coninck af.