De Condé over "extreem hoge bedragen": "Weet niet of Berge hier op 1 februari nog is"

De Genkse kampioenenploeg van vorig jaar dreigt nog een sterkhouder te verliezen. Deze winter trok Aly Samatta al naar Engeland en ook Sander Berge zou zijn carrière kunnen voortzetten in de Premier League. Sheffield United wil de Noor vangen en er wordt over een bod van ruim 20 miljoen euro gesproken.

"Het werk is pas af op 1 februari", vertelde sportief directeur Dimitri de Condé op de voorstelling van aanwinsten Kouassi en Didillon. "Er beweegt wel wat, ook rond Berge. Dat is geen geheim. Ik denk niet dat we vandaag een duidelijk antwoord hebben op de vraag of Berge op 1 februari nog in Genk is of niet."

"Dat wordt intern besproken, ook met de speler zelf. Er is veel interesse. De bedragen zijn naar Belgische normen extreem hoog en dat maakt het heel complex. De speler zelf is ook heel belangrijk en met hem wordt er veel gesproken."

Wat als Berge toch nog vertrekt? "We hebben genoeg kwaliteit. We hebben het vorig jaar ook met Pozuelo meegemaakt en dan staan er andere jongens op."

"Het goede werk dat de technische staf heeft geleverd, heeft soms ook een nadeel, want er is veel interesse voor verschillende spelers. Dat maakt het werk soms moeilijker. Maar het verleden heeft getoond dat we ons daar heel goed hebben doorgeknokt en dat zullen we ook dit jaar doen."