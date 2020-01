Van Persie: "Kompany was overtuigd dat ik hem kon helpen bij Anderlecht"

Robin van Persie, 102-voudig Nederlands international en 36 lentes jong, nam vorig jaar bij Feyenoord afscheid van het profvoetbal. In september bond hij nog één keer zijn voetbalschoenen aan, in de afscheidswedstrijd voor Vincent Kompany bij Manchester City.

"Dat was een heerlijke avond", vertelt de voormalige aanvaller aan Ziggo Sport. "Het was ouderwets genieten met alleen maar topspelers op het veld. Na 70 minuten begon ik overal pijn te krijgen, maar ik wilde dat veld niet af."

Pijn of niet, Vincent Kompany meende wel gezien te hebben dat het nog vlot liep bij Van Persie, die ook zijn doelpuntje meepikte. "Een dag later belde Vincent me op. Hij was ervan overtuigd dat ik hem kon helpen bij Anderlecht. Het was een mooi compliment dat hij me benaderde, maar ik werd die ochtend wakker met pijn in mijn kuiten en ik wist dat ik er niet meer aan moest beginnen."