Chris Froome: "Tour is mijn enige doel dit jaar"

Chris Froome heeft er bijzonder zware maanden op zitten. Bij zijn val in juni tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné brak de 34-jarige Brit zijn dijbeen, heup, elleboog, ribben en nekwervel.

Er volgde een intensieve revalidatie, maar intussen gaat het alsmaar beter met Froome. Eind oktober verscheen hij opnieuw op de fiets tijdens de ploegentijdrit van een criterium in Japan, maar daarna moest de Brit opnieuw onder het mes.

In zijn eerste interview van het nieuwe jaar geeft Froome op de sociale media van Team Ineos een update over zijn huidige toestand. En die is positief.

"We zitten nu in Gran Canaria voor mijn eerste officiële trainingsstage van 2020. Momenteel maak ik de overstap van revalidatie naar normale training. Ik ben heel blij om hier te zijn en dezelfde trainingsritjes af te werken als mijn teamgenoten. Dat voelt geweldig."

"Dit is een sleutelperiode voor mij. Hier moet ik de basis leggen voor de rest van het seizoen. Ik moet nu vele uren op de fiets zitten, want dat heb ik het voorbije half jaar niet kunnen doen. Je moet natuurlijk ergens beginnen. Ik ben me ervan bewust dat de komende maanden heel zwaar gaan worden. Ik moet nog veel inhalen om terug op mijn oude niveau te komen. Maar ik heb mezelf elke week vooruit zien gaan en dat is heel positief."