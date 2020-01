Laszlo Bölöni: "Lamkel Zé is een probleem dat ik niet meer begrijp"

Antwerp heeft een goede winterstage in Spanje achter de rug, maar toch eindigde het oefenkamp met een valse noot. Daarvoor zorgde andermaal Didier Lamkel Zé, het enfant terrible van de Bosuil. Zijn rode kaart wegens natrappen in een oefenmatch zal niet zonder gevolgen blijven. De club beraadt zich intern over de strafmaat. Intussen heeft de Kameroener weer krediet verspeeld bij zijn ploegmaats en supporters.

Bekijk nog eens de fout van Lamkel Zé

Hoedt: "Dit hoort absoluut niet op een voetbalveld thuis"

Verdediger Wesley Hoedt was op het moment van de rode kaart voor Lamkel Zé woest op zijn ploegmaat. Na afloop reageerde de Nederlander sereen en eigenlijk wilde hij er liefst niet te veel woorden aan vuil maken. “Als jullie en wij daar aandacht gaan aan schenken, dan komt Lamkel Zé weer in de spotlights te staan. En dat verdient hij absoluut niet”, zegt Hoedt. “Dit moet opgelost worden binnen de kleedkamer, want zo kan het inderdaad niet verder. Onvermijdelijk krijgt dit nu weer aandacht, maar dit hoort absoluut niet thuis op een voetbalveld en al zeker niet in een oefenmatch.” “Dat het natrappen was? Ja natuurlijk, duidelijker dan dit wordt het niet. We speelden tegen jongens zonder contract, tegen mannen die zich willen bewijzen en hun best doen. Dan doe je dit niet. Wij zijn hier ook om als groep beter te worden en dan helpen dit soort dingen ons absoluut niet. Nu zouden we eigenlijk over de wedstrijd of de training moeten praten, maar het gaat nu toch weer over iemand die op dit moment die aandacht helemaal niet verdient.”

Defour: “Het is tijd dat dit intern aangepakt wordt”

Steven Defour begon aan de oefenwedstrijd als aanvoerder en sprak achteraf ook kort over de “zaak-Lamkel Zé”: “Ik heb de overtreding nog niet gezien, want ik was op dat moment al naar binnen voor massage. Maar het is iets wat we nu intern moeten regelen." “We hebben instructies gekregen dat we er eigenlijk niet veel over mogen zeggen. Het is ook niet echt aan ons om er naar de buitenwereld toe grote uitspraken over te doen, maar het is wel tijd dat dit intern aangepakt wordt.” Dat Lamkel Zé opnieuw de aandacht afleidt op een negatieve manier, daar is Defour het mee eens. “We hebben een heel goeie week achter de rug en iedereen heeft goed gewerkt. Dan is het jammer dat zoiets gebeurt.”

Bölöni: “Lamkel Zé heeft een groter probleem dan zijn rode kaart van vandaag”