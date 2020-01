5 Belgische verhalen voor 2020: 4 keer een nieuwe start en de driekleur

De Belgische wielerliefhebbers werden in 2019 in de watten gelegd door de landgenoten op de fiets. Ook in 2020 wordt er veel van de Belgen verwacht, al wordt voor enkele vertegenwoordigers in het peloton 2020 een speciaal jaar. Wij richten onze voelsprieten op deze 5 Belgen.

1) Philippe Gilbert

37 is hij intussen, maar Philippe Gilbert is nog lang niet versleten. De roedel wolven heeft hij verlaten, maar een oude vos verliest zijn streken niet. Lotto-Soudal schotelde een contract van 3 jaar voor aan Gilbert, die als een jong veulen staat te trappelen om aan het nieuwe seizoen te beginnen. Met al zijn ervaring, enthousiasme en grinta kan Gilbert alleen maar van goudwaarde zijn voor de Belgische ploeg, maar de beenharde Ardennees heeft uiteraard ook zelf nog plannen. Met Parijs-Roubaix won Gilbert vorig jaar zijn 4e monument, waardoor enkel Milaan-Sanremo nog op zijn erelijst ontbreekt. Geeft zijn nieuwe ploeg Gilbert nog wat extra vleugels?

VIDEO: Herbeleef nog eens de triomftocht van Gilbert in de Hel

2) Tiesj Benoot

Tegenover de komst van Philippe Gilbert staat bij Lotto-Soudal het vertrek van Tiesj Benoot. De Gentenaar is 25 en snuift voor het eerst andere lucht op. Een nieuwe omgeving betekent ook een gewijzigde aanpak: Benoot rijdt in het voorjaar tot Luik-Bastenaken-Luik, maar skipt onder meer Parijs-Roubaix. "Het gaat er wetenschappelijk aan toe. We werken met een logboek, waarbij we elke dag bepaalde parameters (zoals je gevoel en je slaap) moeten invullen. Het is een andere manier van wielrennen benaderen", zegt Benoot over zijn nieuwe werkgever. Stuwen die nieuwe prikkels Benoot naar een nieuwe grote zege na de Strade Bianche?

Benoot kon op nieuwjaarsdag voor het eerst zijn nieuwe uitrusting uit de kast halen.

3) Victor Campenaerts

Lotto-Soudal heeft in het tussenseizoen nog een tweede Belgische sterkhouder verloren: Victor Campenaerts. De 28-jarige uurrecordhouder verdedigt de kleuren van NTT en wil zijn nieuwe ploeg plezieren in zijn favoriete discipline: het werk tegen de klok. Campenaerts is zich momenteel aan het afbeulen in Namibië, waar hij ook zijn recordpoging had voorbereid. De meestertijdrijder mikt dit jaar onder meer op tijdritzeges in de Ronde van Italië, maar vooral Tokio zal voortdurend door zijn gedachten flitsen. Na zijn pech en valpartij op het WK heeft Campenaerts zijn selectie nog niet op zak. Meer nog: de race lijkt helemaal open te liggen door de nadrukkelijke belangstelling van heel wat andere Belgische tijdrijders. Wordt Campenaerts dit jaar olympiër of moet hij thuisblijven?

4) Ilan Van Wilder

Lotto-Soudal had grote plannen met jeugdproduct Ilan Van Wilder, maar het 19-jarige goudklompje heeft de Belgische stal verlaten en trekt naar Sunweb. Van Wilder zet - in navolging van Remco Evenepoel - nog voor zijn 20e de stap naar het profpeloton. Van Wilder heeft slechts één jaartje bij de beloften achter de kiezen en kan mooie adelbrieven voorleggen. Het klimtalent eindigde 3e in de Ronde van de Toekomst. Lacht de toekomst hem dit jaar al toe?

VIDEO: Van Wilder legt zijn keuze voor Sunweb uit

5) Tim Merlier

Een crosser in deze lijst? Jawel, al is Tim Merlier veel meer dan een veldrijder. Merlier snelde vorig jaar in Gent naar de Belgische kampioenentrui en staat dus voor een voorjaar in de Belgische driekleur. Dat doet hij in het team van Mathieu van der Poel, maar de Belgische kampioen krijgt een ander programma aangeboden dan de kopman van Alpecin-Fenix. Merlier probeert zijn snelheid uit te spelen in onder meer Kuurne, Brugge-De Panne en de Scheldeprijs. Maakt de Belgische kampioen meteen het zegegebaar?

Belgisch kampioen Tim Merlier.