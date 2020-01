De inzet van 2020: deze uitdagingen liggen op het peloton te wachten

2019 is een bijzonder boeiend wielerjaar geweest. Wordt 2020 even aantrekkelijk? Het peloton trekt zich eind deze week in Australië op pad, met onder meer deze uitdagingen in de achterzak.

1) Parijs en Tokio

De olympische wegrit werkt in het peloton als een rode lap op een stier. Zowat elke klimtopper wil op het zware parcours in de voetsporen van Greg Van Avermaet treden, maar een goede planning wordt meer dan ooit cruciaal. Op zondag 19 juli wordt in Parijs de eindwinnaar van de Tour gehuldigd, op zaterdag 25 juli staat de gouden medaille in de wegrit op het spel. De switch van de Ronde van Frankrijk naar de Olympische Spelen wordt dus bijzonder brutaal. De recuperatieperiode na de Tour is bijzonder kort, er is weinig tijd om te wennen aan de klimatologische omstandigheden in Japan en de jetlag verteren wordt een bijkomende factor. De liefde voor Tokio kan een impact hebben op het verloop van de Tour. En het verloop van de Tour kan een impact hebben op het resultaat in Tokio. Rijden alle kanshebbers voor Tokio de Tour tot het gaatje? Wie gaat sneller in spaarmodus of zwaait zelfs bewust voor Parijs af? De belangstelling voor de Spelen legt de Tour alleszins geen windeieren, want zowat elke topper lijkt te willen starten in de Ronde van Frankrijk. De Ronde van Italië dreigt het kind van de rekening te worden en moet het stellen met "de kruimeltjes".

Deze klassementsmannen rijden (zeer waarschijnlijk) de Tour:

Emanuel Buchmann (Dui) Bora-Hansgrohe Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott Rigoberto Uran (Col) EF Education First Tejay van Garderen (VS) EF Education First Mikel Landa (Spa) Bahrain-McLaren Daniel Martin (Ier) Israel Start-Up Nation Fabio Aru (Ita) UAE Tadej Pogacar (Svn) UAE Nairo Quintana (Col) Arkea-Samsic Miguel Angel Lopez (Col) Astana Jakob Fuglsang (Den) Astana Thibault Pinot (Fra) Groupama-FDJ Ilnoer Zakarin (Rus) CCC Enric Mas (Spa) Movistar Alejandro Valverde (Spa) Movistar Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quick Step Tom Dumoulin (Ned) Jumbo-Visma Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma Primoz Roglic (Svn) Jumbo-Visma Egan Bernal (Col) Ineos Chris Froome (GBr) Ineos Geraint Thomas (GBr) Ineos

2) Ineos en Jumbo-Visma

Wordt 2020 het jaar van de wissel van de wacht (of macht)? In de grote rondes is Ineos de jongste jaren ongenaakbaar. Met Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal heeft Ineos de Tour-winnaars sinds 2015 in de gelederen en Giro-winnaar Richard Carapaz is het legertje klassementstoppers nog eens komen versterken. Maar Ineos wordt uitgedaagd: Jumbo-Visma wil (minstens) de evenknie worden van Ineos en mikt resoluut op het geel in Parijs. Steven Kruijswijk finishte vorig jaar op het podium, Primoz Roglic krikte zijn status nog wat op met de eindzege in de Vuelta en de komst van Tom Dumoulin moet van Jumbo-Visma de nieuwe superploeg in het rondewerk maken. De Nederlandse ploeg heeft het huiswerk al afgerond en brengt de drietand in Nice aan de start. Kunnen zij Ineos van de troon stoten?

De drietrapsraket van Jumbo-Visma: Kruijswijk, Dumoulin en Roglic.

3) Het jaar van de bevestiging

Doorbreken is soms makkelijker dan bevestigen, is een van de clichés in de sport. Remco Evenepoel en Tadej Pogacar mogen bewijzen hoeveel waarheid er in die stelling zit. 2019 was het eerste jaar bij de profs van Evenepoel en Pogacar en het duo heeft een entree door de grote poort gemaakt. Onze 19-jarige landgenoot en de 21-jarige Sloveen zijn bovendien bijzonder hongerig. Evenepoel heeft zijn doelen al meermaals uitgeschreeuwd en debuteert straks in de Giro, Pogacar wordt na zijn 3e plaats in de Vuelta naar de Tour gestuurd. Zijn ploeg UAE weigert het over een klassement te hebben, maar Pogacar zal niet kunnen leven met "we bekijken het dag per dag". En in Tokio kunnen de twee jonkies elkaar het vuur aan de schenen leggen.

Tadej Pogacar kwam als een komeet binnen.

4) Het jaar van de (bijna) laatste kans

"Ik wil dit seizoen een klassieker winnen en ik geloof echt in mijn kansen": in heel veel "winterinterviews" wordt die ambitie uitgesproken, maar voor heel wat renners is het tijd om de woorden (eindelijk) om te zetten in daden. De nieuwe generatie - met Wout van Aert en Mathieu van der Poel - staat te popelen, is een jaartje ouder en rijper en wil nu al oogsten. De generatie gevestigde waarden - met onder meer Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke en Jasper Stuyven - wordt al een dagje ouder en ziet het aantal potentiële kansen steeds meer slinken. Wordt 2020 voor sommigen het jaar van de laatste kans?

Van Avermaet (34) moet opboksen tegen jonge veulens Van Aert (25) en Van der Poel (24).

5) Wie wordt de onbetwiste sprintkoning?

2019 was een zeer gevarieerd jaar bij de sprintbommen. De tijden waarin iemand als Mark Cavendish of Marcel Kittel de onbetwiste koning was, liggen ook al even achter ons.

De diversiteit is bijzonder groot. Caleb Ewan won 3 ritten in de Tour de France, maar ook Dylan Groenewegen en Elia Viviani stonden op het scorebord. Peter Sagan pikt nog altijd zijn graantje mee, Sam Bennett is eindelijk verlost van het Bora-juk, Fernando Gaviria wil zijn kwakkeljaar doorspoelen, Arnaud Démare en Alexander Kristoff mag je nooit afschrijven en met Pascal Ackermann, Alvaro Hodeg en Fabio Jakobsen liggen nog veel jonge wolven op de loer. Of kan Mark Cavendish toch nog eens uithalen? De vacature van beste sprinter mag dit jaar ingevuld worden.

