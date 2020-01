Na Evenepoel en Pogacar: plaats in 2020 uw volgspot op deze koorknaapjes

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar hebben hun stempel op 2019 gedrukt. En dat als neoprof. Nu het wielerseizoen 2020 voor de deur staat, kijken wij in onze glazen bol naar welke eerstejaars bij hun eerste profstapjes (meer dan waarschijnlijk) van zich zullen laten spreken. De vijver is groot, de kwaliteit is nog groter.

Bij de selectie van dit vijftal hebben we gekozen voor koorknaapjes die rechtstreeks de overstap maken van de jeugdcategorieën naar de profs. Toptalenten als Mikkel Bjerg haalden de shortlist niet, aangezien de Deen - net als enkele andere diamanten - bij Hagens Berman Axeon (de procontinentale ploeg van Axel Merckx) in 2019 al af en toe van het profbestaan heeft kunnen proeven.

1) Quinn Simmons (18) - Trek-Segafredo

Vergeleken worden met Remco Evenepoel is (wellicht) geen geschenk, maar het verhaal van Quinn Simmons vertoont wel enkele parallellen. Waar Remco Evenepoel in 2018 in Innsbruck iedereen in de vernieling reed op het WK bij de junioren, voerde Quinn Simmons vorig jaar in Yorkshire zijn nummertje op, ook al met een indrukwekkende solo. Dat was ook bij de junioren en er zijn nog meer gelijkenissen: Simmons springt net als Evenepoel over de beloftecategorie en spreekt nu al zijn eerste woordjes bij de profs. Trek-Segafredo aarzelde geen seconde en maakte vrijwel onmiddellijk na de WK-strijd de komst van de Amerikaanse wonderboy wereldkundig. Een tweede Evenepoel zal Simmons niet worden, want de kloeke Amerikaan smult van het Vlaamse werk. De 18-jarige wereldkampioen liet vorige maand zijn kerstverlof in zijn vaderland schieten, bleef trainen op Mallorca en verhuist na zijn profdebuut op het eiland naar Oudenaarde. Het doel: zoveel mogelijk leren en op die manier al wat voorsprong nemen op zijn leeftijdsgenoten. In 2019 won hij Gent-Wevelgem bij de junioren. Zet hij over enkele jaren zijn naam op de erelijst van een Vlaamse klassieker bij de grote jongens?

VIDEO: Quinn Simmons rondt zijn solo van ruim 30 kilometer af in Yorkshire

2) Alberto Dainese (21) - Sunweb

Na het vertrek van Tom Dumoulin gooit Sunweb het (noodgedwongen) over een andere boeg. De Nederlands-Duitse ploeg heeft flink wat jeugd aan boord gehaald en vooral bij Alberto Dainese moest het kort op de bal spelen. De 21-jarige Italiaan had in 2018 al laten zien dat hij een van de toekomstige sprintkanonnen kan worden en in 2019 volgde alleen maar de bevestiging. In augustus bekroonde hij zijn sterk seizoen met de Europese titel bij de beloften in Alkmaar.



Dainese, die down-under meteen voor de leeuwen wordt gegooid, liet in het najaar ook al zien dat de overstap naar de profs geen al te hoge hinderpaal zou mogen worden. Hij werd na Pascal Ackermann tweede in de Gooikse Pijl. Zijn stijl doet denken aan die van Mark Cavendish, maar de pijlsnelle Italiaan zou maar wat graag in de voetsporen treden van snelheidsduivels Mario Cipollini en Alessandro Petacchi. En misschien laat hij dit jaar al eens zijn kuiten zien aan landgenoot Elia Viviani, nota bene de Europese kampioen bij de profs?

VIDEO: Dainese snelt naar de Europese titel bij de beloften

3) Andres Ardila (20) - UAE Emirates

Colombianen die bergop iedereen overvleugelen, ze schieten dezer dagen als paddenstoelen uit de grond. Egan Bernal is na zijn Tour-zege uiteraard dé Colombiaanse wielerheld, maar met Andrés Camilo Ardila staat zijn troonopvolger al te trappelen. De Giro d'Italia voor beloften zette de Colombiaanse kweekvijver nog eens in de verf met een volledig Colombiaans podium. Primus inter pares was Ardila, die een voorsprong van liefst 4'10" had op nummer twee Einer Rubio, overigens vastgelegd door Movistar. Ardila fladderde ook niet zomaar naar de eindzege. De Colombiaan won twee bergritten en was heer en meester in het gebergte. Bevestigen in de Ronde van de Toekomst lukte door een blessure niet, maar Ardila werd wel verleid door Joxean Matxin Fernandez, de ex-scout van Deceuninck-Quick Step en huidige sterke man van UAE Emirates. Matxin kon vorig jaar Tadej Pogacar strikken en iedereen weet hoe de wittebroodsweken in dat huwelijk verlopen zijn. Trapt Ardila de deur bij de profs ook meteen keihard in?

VIDEO: Ardila is de maglia rosa van de Giro U23

4) Ethan Hayter (21) - Ineos

Is er in deze shortlist dan geen spoor van Ineos, toch een goudmijn qua talenten? Uiteraard wel. En met Ethan Hayter heeft het Britse sterrenensemble een goudklompje uit eigen land aangetrokken. Hayter typeren is geen evidente klus, want op zijn cv staan bijzonder veel pluspunten en troefkaarten. In de Giro U23 won hij de proloog en de eerste rit in lijn en zijn 15e plaats in de eindstand verraadt dat Hayter ook bergop zijn mannetje kan staan. In de Ronde van de Toekomst schoot Hayter opnieuw verschroeiend uit de startblokken, maar daags na zijn ritzege in Mauriac moest Hayter opgeven na een valpartij. Zijn seizoen zat erop, maar Hayter tekende meteen voor 3 jaar bij Ineos. Om zijn visitekaartje helemaal af te maken: Hayter blinkt ook uit op de piste en zal zijn blik dit jaar vooral op Tokio 2020 richten.

FOTO: Hayter sprint met overmacht iedereen uit het wiel in de Ronde van de Toekomst

5) Tobias Foss (22) - Jumbo-Visma

Vaste prik in een lijst met wielerdiamanten: gezanten uit Scandinavië. Terwijl de Denen de jongste jaren het hoge woord voeren, is de Noorse machine al een tijdje stilgevallen. Edvald Boasson Hagen en Alexander Kristoff zullen hun troon de komende jaren moeten delen met/afstaan aan Andreas Leknessund en Tobias Foss. De 20-jarige Leknessund zal nog een jaartje op een lager niveau rijpen en springt in 2021 naar Sunweb, Foss staat voor zijn profdebuut bij Jumbo-Visma.



De Noor is ook al van vele markten thuis. Hij eindigde in 2019 7e in Gent-Wevelgem, 14e in de Ronde van Vlaanderen, 3e in Luik-Bastenaken-Luik en was de koning van de regelmaat in de Ronde van de Toekomst, waar hij eindwinnaar werd. Op het WK - waar Nils Eekhoff gediskwalificeerd werd - eindigde Foss 6e. Foss is als eindwinnaar van de Ronde van de Toekomst de opvolger van Tadej Pogacar (2018) en Egan Bernal (2017), maar de koele Noor wil geen stappen overslaan en gunt zichzelf iets meer tijd. In rittenkoersen als Romandië en Zwitserland hoopt hij al het goede al eens te bevestigen.

FOTO: Het podium van de Ronde van de Toekomst

Ook zij debuteren in het WorldTour-peloton:

Andrea Bagioli (20, Ita, Deceuninck-Quick Step): winnaar Ronde van Lombardije bij de beloften

Samuele Battistella (Ita, 21, NTT): wereldkampioen bij de beloften

Stefan Bissegger (21, Zwi, EF Education First): 2e op WK bij de beloften wordt komende zomer prof

Mikkel Bjerg (21, Den, UAE): 3-voudig wereldkampioen tijdrijden bij de beloften heeft bij de ploeg van Axel Merckx al van het profleven kunnen proeven

Clément Champoussin (21, Fra, AG2R): 4e in de Ronde van de Toekomst



Alessandro Covi (21, Ita, UAE): 4e in de Ronde van Italië voor beloften

Nils Eekhoff (21, Ned, Sunweb): de ongelukkigste man na het WK in Yorkshire



Ian Garrison (21, VS, Deceuninck-Quick Step): 2e op het WK tijdrijden bij de beloften en Amerikaans tijdritkampioen bij de profs

Kaden Groves (21, Aus, Mitchelton-Scott): 2 ritzeges in Le Triptique des Monts et Châteaux en 1 ritzege in de Ronde van de Isard

Kevin Inkelaar (22, Ned, Bahrain-McLaren): het zoveelste Nederlandse klimtalent

Brandon McNulty (21, VS, UAE): is net als Bjerg na enkele aperitiefhapjes klaar voor het profbestaan

Carlos Rodriguez (18, Spa, Ineos): maakt ook al de overstap van de junioren



Mauri Vansevenant (20, Deceuninck-Quick Step): eindwinnaar van de Giro Valle d'Aosta wordt komende zomer prof

Ilan Van Wilder (19, Sunweb): 3e in de Ronde van de Toekomst