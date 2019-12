VIDEO: "Gemiste" dunk van Harden breekt Rockets zuur op tegen Spurs

Afgekeurde, maar geldige dunk zorgt voor onwaarschijnlijk slot

De officials lieten het feestje niet doorgaan omdat de bal niet volledig door de ring ging, maar na de wedstrijd gaf James Capers toe dat het toch een geldige dunk was. "De Rockets vroegen geen review binnen de 30 seconden en vroegen geen verduidelijking over de bewuste fase", aldus Capers.

Opvallend: de uitslag had er misschien wel iets anders kunnen uitzien. Met nog een kleine 8 minuten op de klok in het laatste quarter stonden de Rockets voor met 102-89. Harden veroverde de bal en ging moederziel alleen naar de basket. Hij dunkte, de bal ging in het net... en er dan weer "uit".

Vorige week was hij nog goed voor 60 punten , nu werden het er 50. James Harden is net als vorig seizoen goed op dreef. Een overwinning werd het evenwel niet voor de Houston Rockets, die op bezoek bij de San Antonio Spurs nipt verloren dankzij onder anderen een uitstekende Lonnie Walker.

De afgekeurde dunk van Harden

Harden was opnieuw goed voor een glansprestatie: 50 punten

LA Lakers winnen de topper in Denver

De LA Lakers blijven dan weer uitstekend presteren in de Western Conference van de NBA. De koploper haalde het dinsdagavond in de clash in Denver met 96-105 van de Nuggets. Anthony Davis en superster LeBron James waren de uitblinkers met elk 25 punten.

Voor James en co is de zege een revanche op de nederlaag van zondag, thuis tegen Dallas. Dat was het eerste verlies na 10 overwinningen op rij. Voor Denver, dat Jamal Murray met 22 punten als meest productieve speler had, was het de tweede nederlaag na een reeks van 6 overwinningen.

Stadsgenoot LA Clippers blijft intussen in de buurt van de Lakers. Met Montrezl Harrell als topscorer won de tweede ploeg uit LA met 117-97 van de Portland Trail Blazers. Harrell was goed voor 26 punten, Paul George deed er 25 bij. De Clippers zijn knap tweede in het westen.

Verder won Dallas opnieuw, met 97-118 in New Orleans. Youngster Luka Doncic was eens te meer de smaakmaker met 33 punten en 18 rebounds. Dallas is met 14 overwinningen in twintig duels vierde in het westen.

Ook Orlando Magic boekte een uitzege, 120-127 bij de Washington Wizards, en klimt zo naar de achtste stek in het oosten.