Sfeer daalt onder nul bij bezoek van ex-voorzitter Coucke aan Oostende

Dierckens benadrukte voor de match dat Marc Coucke ontvangen zou worden zoals elke andere voorzitter. "Het verleden moeten we even vergeten en we zullen hem een warm onthaal geven, net zoals andere voorzitters." Maar dat lukte toch blijkbaar niet helemaal. De supporters hadden alvast een spandoek mee om Coucke toch op de korrel te nemen.

In de tribune werd Marc Coucke niet gesignaleerd en Dierckens vertelde na de match aan Play Sports het verhaal. "Onze ontmoeting voor de match is niet optimaal verlopen, ik moet eerlijk zijn." In De Zevende Dag gaf de KVO-voorzitter voor de match een interview en dat schoot in het verkeerde keelgat bij Coucke. "Hij was niet gelukkig met een aantal van mijn uitspraken. Ik heb volgens mij geen leugens verteld."

"Maar hij is als eerste de confrontatie aangegaan en ik heb gereageerd. Ik was geschrokken van zijn reactie, dat is toch logisch. Aan de rust heeft hij het stadion dan verlaten. Ik weet niet of het door de discussie kwam of door zijn teleurstelling over de tussenstand. Dat moet je aan meneer Coucke vragen. Maar voetbal is vandaag belangrijker dan die kleine aanvaring."

"De ontlading na de match was groot. Voor de supporters was dit een dubbele overwinning, ook eentje op Marc Coucke. Bovendien sprokkelen we ook belangrijke punten in de strijd tegen de degradatie. We zijn dag en nacht bezig met KV Oostende. De motivatie en gedrevenheid zijn enorm groot. Deze zege is fantastisch."