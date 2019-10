Zwemploeg Timmers, Buys en Lecluyse debuteert met 3e plaats in ISL

Op de 3e manche van de International Swimming League in Texas maakte "Team Iron", het team van de Hongaarse Katinka Hosszu, zijn debuut. In die ploeg zwemmen 3 landgenoten: Pieter Timmers, Kimberly Buys en Fanny Lecluyse. "Team Iron" heeft zijn debuut niet gemist: zijn ze 3e geworden in Texas. In het team zwemmen onder andere ook Vladimir Morozov en Ranomi Kromowidjojo.

De International Swimming League is een nieuwe competitie verenigt 8 "clubs": 4 Amerikaanse teams en 4 Europese teams. Elk team telt 12 zwemmers en 12 zwemsters. De competitie wordt georganiseerd tussen augustus en december 2019, met een Final Four in Las Vegas. Met de resultaten in hun wedstrijden dragen de zwemmers en zwemsters bij voor het puntentotaal van hun ploeg.