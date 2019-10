"Voor medailles in Tokio moet Timmers een halve seconde sneller zwemmen"

De International Swimming League is een competitie in ploegen. De drie Belgen zwemmen bij Team Iron de ploeg van de Hongaarse Katinka Hosszu. 4 Europese en 4 Amerikaanse teams van elk 24 zwemmers strijden om een plaats in de finale in Las Vegas. Er staan zowel individuele als estafettenummers op het programma.

Vraag is hoe het met Pieter Timmers gaat. Wat mogen we van de vice-olympische kampioen verwachten volgend jaar in Tokio? "Op het WK is hij niet in de finale geraakt op zijn 100m vrije slag. Ik heb begrepen dat hij dat vrij snel heeft weten te relativeren", vertelde Dirk Gerlo in De Tribune. "Hij heeft even vakantie genomen en is dan weer begonnen aan de opbouw voor het olympische jaar. Hij heeft zijn kwalificatie voor de Spelen individueel al beet, dat is goed."

"Zijn coach Ronald Gaastra zal proberen om hem dit jaar een beetje steviger te begeleiden. Hij heeft hem na Rio 2016 een klein beetje losgelaten. Dat was ook nodig. Nu is het de bedoeling dat hij opnieuw zwaardere uithoudingsblokken zal trainen gedurende een paar weken. Hij zal meer kilometers moeten malen."

"Dat verloopt vrij moeizaam heb ik begrepen. Zijn recuperatie is niet meer wat die geweest is een aantal jaren geleden. Daar moet Timmers mee leren leven. Het is dat of niets."

"Als je kijkt naar de prestaties op het WK dan heb je twee zwemmers die er echt bovenuit steken. Kyle Chalmers en Caleb Dressel. Die zwemmen 46" hoog of 47" laag. Timmers zijn persoonlijk record van Rio staat op 47"80. Als hij wil meegaan naar de finale in Tokio zal hij die tijd zeker moeten benaderen of zelfs verbeteren. Voor het podium moet hij zelfs een halve seconde sneller zwemmen, of toch bijna."