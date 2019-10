Ibrahimovic speelt LA-derby in halve finales play-offs: "We maken iedereen kapot"

Op zoek naar eerste titel in 5 jaar

"Luister jongens, dit is stap 1", sprak Ibrahimovic zijn ploegmaats na de match toe. "Dit is nog maar het begin. We stoppen voor niemand en gaan op deze manier verder. We maken iedereen kapot."

LA Galaxy is vijfvoudig kampioen in de Major League Soccer (MLS), maar het speelt dit seizoen pas voor het eerst in 3 jaar nog eens in de play-offs van de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie. De laatste titel van Galaxy dateert intussen van 2014.

Ibrahimovic versus Vela

In de halve finales treft Galaxy zijn eeuwige rivaal en stadsgenoot Los Angeles FC. En dat belooft een duel op het scherpst van de snee te worden.

De derby tussen de 2 ploegen uit Los Angeles is altijd beladen, maar tegenwoordig zorgt een extra factor voor nog meer spektakel: het prestigeduel tussen Galaxy-spits Ibrahimovic (38) en LAFC-spits Carlos Vela (30).

In de topschutterstand voert Vela momenteel de lijst aan met 34 doelpunten. Dat zijn er 4 meer dan de 30 treffers van Ibrahimovic. Maar de Zweedse topspits is in de LA-derby altijd op de afspraak. Hij scoorde al 8 keer in 5 confrontaties met de grote rivaal. Ibrahimovic schuwt, zoals we hem kennen, de grote uitspraken dan ook niet.

"Ik ben veruit de beste speler in de MLS", zei de 38-jarige veteraan in de aanloop van het vorige duel tegen LAFC. "Vela is nu op zijn best op zijn 30e en speelt in de MLS. Waar was ik toen ik zo oud was? In Europa. Dat is een groot verschil."

Op 25 oktober vindt het duel tussen Los Angeles FC en LA Galaxy plaats. Op het spel staat een ticket voor de finale van de Western Conference.