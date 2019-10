Arnesen over eigen ontslag: "Na 5 seconden wist ik hoe laat het was"

Frank Arnesen werd op 3 oktober aan de deur gezet bij Anderlecht. Zijn rol was sinds de komst van Vincent Kompany sterk uitgehold en helemaal verrassend was het ontslag niet. Ook niet voor Arnesen zelf. "In de laatste maand van de zomermercato hebben ze me eigenlijk niet meer gebruikt", vertelt hij.

"Ik zei binnen de club dat dat jammer was voor Anderlecht, want van de drie (Arnesen, Verschueren en Kompany) had ik het meeste ervaring. Maar er werden spelers gehaald, zoals Hendrik Van Crombrugge, waarvan ik niets wist tot ze op de club arriveerden. Toen besefte ik wel dat mijn dagen bij Anderlecht geteld waren. Ontslagen worden is nooit leuk, maar ik kon de beslissing wel plaatsen.”

De timing was wel een beetje pijnlijk. Maandag 30 september feliciteerde Anderlecht de Deen nog met zijn verjaardag, drie dagen later mocht hij beschikken. Net die dag had Arnesen vijf taarten mee om te vieren.

"Dat is gebruikelijk. Wie jarig is, trakteert de collega’s. Ik nam de taarten mee op donderdag, omdat we dan om 11 uur onze wekelijkse vergadering hadden." Toen Michael Verschueren vroeg of Arnesen "vijf minuutjes had", wist hij naar eigen zeggen hoe laat het was. "Na vijf of tien seconden besefte ik dat het einde verhaal was voor mij bij Anderlecht."

Natrappen doet de gewezen technisch directeur niet in zijn podcast. Hij hoopt ondanks alles dat Anderlecht uit de put klimt waar het in terecht is gekomen. "Ik heb de hele staf bedankt voor de samenwerking. Daarnaast heb ik hen ook succes gewenst en aangegeven dat ik hoop dat het project zal slagen.”