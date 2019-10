Voetbalschandaal 1 jaar later: dit is wat u op dit moment moet weten

Kan KV Mechelen zijn licentie nog verliezen?

"Zoals we weten zijn er wel een aantal clubs in ons land die wat dat betreft boter op het hoofd hebben. Als over 7 of 8 jaar (na alle onderzoeken en juridische procedures) clubs om die reden veroordeeld worden, zou het kunnen dat we in 1A nog met een ploeg of 7 à 8 spelen. De rest speelt dan in de amateurafdelingen. Diegene die gretig zijn om KVM nu veroordeeld te zien, houden best een slag om de arm", zei Vandenbempt.

In "De Tribune" op Radio 1 merkte Peter Vandenbempt afgelopen maandag fijntjes op dat KV Mechelen niet de enige club is die zich zorgen moet maken om zijn licentie. In het bondsreglement is een verlies van licentie ook voorzien voor clubs waarvan leden van de raad van bestuur zich schuldig hebben gemaakt aan fraude, witwassen of financiële malversaties.

De kans dat KVM zijn licentie voor dit seizoen nog verliest, lijkt uiterst klein. Maar in het voorjaar van 2020 buigt de licentiecommissie zich over de licenties voor volgend seizoen. Volgens het reglement kan KVM zijn licentie dan wel verliezen. De club lijkt er alles aan te doen om dat te vermijden door zijn clubstructuur aan te passen en alle banden met mensen die veroordeeld zijn door te knippen.

Daarmee is de kous nog niet definitief af voor KVM. De dag van de uitspraak van het BAS diende Beerschot een klacht in tegen de licentie van KVM. Het baseert zich daarvoor op een regel in het bondsreglement die stelt dat een licentie niet mag worden toegekend als een juridische entiteit van de club geschrapt of geschorst is door een Belgische of buitenlandse sportinstantie. Verwarrend is dat bij die regel geen termijn staat.

Het meest gemediatiseerde gevolg van het voetbalschandaal tot nu toe was de procedure van de voetbalbond rond matchfixing in de wedstrijd KV Mechelen - Waasland -Beveren. Op 17 juli werden KVM en 4 van zijn bestuurders veroordeeld voor matchfixing door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Is Veljkovic binnenkort opnieuw voetbalmakelaar?

Spelersmakelaar Dejan Veljkovic werd begin oktober vorig jaar opgepakt en aangehouden. Al snel ging hij over tot onderhandelingen met het gerecht. Als gevolg gaat hij op dit moment door het leven als de eerste spijtoptant in België.

Wat hij precies heeft verklaard als spijtoptant is (officieel) nog altijd geheim. Zijn advocaat Kris Luyckx heeft aan Vrt Nws wel verklaard dat de bedragen in zijn zwarte boekhouding "ruim 10 miljoen euro" behelsden en ook dat de kans klein is dat het tot een monsterproces met alle betrokkenen zal komen. Hij spreekt in dat geval "over meer dan 75 mensen". Twee mensen zouden al een schikking met de fiscus hebben getroffen en de verwachting is dat er nog zullen volgen.

De verhoren van Dejan Veljkovic zouden in principe afgelopen zijn. De makelaar zou door de speurders 50 keer ondervraagd zijn. Daarbij vertelde hij onder meer dat hij zich door clubs voor scoutingsopdrachten liet betalen op buitenlandse rekeningen. In een bepaald geval is er sprake van een scoutingsopdracht voor 500.000 euro.

Clubs deden juridisch niets fout met die scoutingsfacturen, maar zouden wel op de hoogte zijn geweest dat het geld eigenlijk een ander doel had. Veljkovic haalde geld van dat soort opdrachten cash af en gebruikte het in België om mensen in het zwart te betalen. Peter Maes en Ivan Leko zijn twee van de namen die genoemd worden.

Het is ook bekend dat Veljkovic werkte voor KV Mechelen, Lokeren, Genk en Club Brugge. Tegen het einde van het jaar zou het strafrechtelijk onderzoek klaar moeten zijn.

De meest recente vraag die zich stelt rond Veljkovic is of hij opnieuw als makelaar kan werken. Uit verklaringen van zijn advocaat Kris Luyckx weten we dat Veljkovic dat de komende weken of maanden wil. In België lijkt dat wel moeilijk te worden.

De voetbalbond heeft Veljkovic verboden om de komende 10 jaar als spelersmakelaar te werken, maar die beslissing vecht Veljkovic aan. "Hij was nooit aangesloten bij de KBVB en kan door de voetbalbond dus ook niet gesanctioneerd worden", is het argument van advocaat Luyckx.

Belgische clubs mogen volgens het bondsreglement enkel samenwerken met geregistreerde makelaars. Clubs die met Veljkovic werken, dreigen boetes te krijgen of op inactief te worden gezet.