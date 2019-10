Croonen: "Heel ongelukkig dat Veljkovic opnieuw makelaar wil zijn, Bayat is anders"

"Vanaf de zomermercato 2020 echte veranderingen"

Clearing house garandeert niet dat clubs, makelaars of spelers niet meer proberen vals te spelen, maar Croonen vertrouwt op het afschrikeffect. "Een club riskeert zijn licentie te verliezen, een transferverbod of puntenaftrek. Een makelaar riskeert zijn licentie. Een speler riskeert een schorsing."

"Zo wordt het vanaf de de zomermercato van 2020 ook effectief. Gemakkelijk is het niet, want we werken in een internationaal en competitief kader met regelgevingen van Europa, België, de verschillende gewesten en de wereldvoetbalbond FIFA."

De belangrijkste verandering moet in 2020 komen van het "clearing house". Dat is een onafhankelijk orgaan waarlangs alle contracten en betalingen tussen spelers, makelaars en clubs passeren en zo gecontroleerd worden. "Ik ga er vanuit dat we in december clearing house unaniem gaan goedkeuren in de Pro League."

"Het voetbalschandaal moet een negatief kantelmoment zijn om iets positiefs mee te doen", zegt Croonen. "Vanaf de zomermercato van 2020 ben ik zeker dat iedereen zal bevestigen dat er veranderingen zijn. Het eerste jaar is moeilijk, want je moet een consensus vinden en alle initiatieven in gang zetten.

Verschillende Belgische profclubs werken nog altijd met makelaar Mogi Bayat. De advocaat van Dejan Veljkovic heeft aangekondigd dat zijn cliënt opnieuw aan de slag zal gaan. En er is weinig of geen nieuwe regelgeving in het Belgisch voetbal. Het voedt de algemene perceptie dat er niets veranderd is sinds 10 oktober 2018.

Veljkovic opnieuw makelaar? Nee. Bayat is een ander geval

Clearing house lijkt wel niet te beletten dat Dejan Veljkovic opnieuw makelaar kan worden. Peter Croonen is hoogst ontevreden dat Veljkovic opnieuw wil werken in het voetbal, maar ziet een verschil voor die andere spilfiguur Mogi Bayat.

"De terugkeer van Veljkovic vind ik persoonlijk zeer ongelukkig omdat uit het dossier heel duidelijk zijn rol is gebleken. Hij is een spijtoptant en ik heb vragen bij dat statuut. Hij is iemand die niet meer wegkon omdat er zoveel belastend materiaal is en dus was een veroordeling duidelijk mogelijk."

"Het geval-Bayat is anders, want daar is nog geen uitspraak geweest. Iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Bij Racing Genk zoeken we ook geen bewust contact met Bayat, maar hij is de makelaar van twee of drie spelers. En het is een realiteit dat hij een groot netwerk heeft. Maar niemand is onvervangbaar."

Croonen geeft in het gesprek wel eerlijk toe dat hij op dit moment zijn hand niet in het vuur steekt dat alle Belgische profclubs nu zuiver werken. "Omdat ik het gewoon niet weet. Voetbalclubs zijn concurrenten. Ik heb dus geen inkijk in de huishoudens van

andere clubs. Ik weet wel dat een club als Genk financieel zeer goed georganiseerd en gerapporteerd is."

"De cultuur in het voetbal zal pas echt veranderen als de internationale instanties, vooral de FIFA in dit geval, hun verantwoordelijkheden nemen en stappen zetten naar een internationale clearing house en duidelijke internationale regels."