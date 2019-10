"Clubs die met Veljkovic zouden samenwerken kunnen bestraft worden"

"Mijn cliënt is de afgelopen weken opnieuw in het parcours opgedoken en heeft de intentie om binnen de komende weken en maanden zijn activiteiten als voetbalmakelaar weer op te nemen", zegt Veljkovic' advocaat Kris Luyckx. "Er zijn intussen al een aantal contacten geweest, zowel in het buitenland als in ons land."

In ons land lijkt dat nochtans niet zo gemakkelijk te worden: de voetbalbond heeft Veljkovic verboden om de komende 10 jaar nog als spelersmakelaar te werken. Luyckx zegt van plan te zijn om die belissing aan te vechten voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

"Als makelaar is Veljkovic nooit aangesloten geweest bij de voetbalbond en dus kan hij als dusdanig nooit gesanctioneerd worden. Op dit moment is dat niet meteen een probleem, omdat hij ook wel in het buitenland aan de slag kan." De advocaat is van plan om de procedure de komende dagen op te starten.

Bij persagentschap Belga reageert KBVB-woordvoerder Pierre Cornez. "Veljkovic kan niet opnieuw als makelaar aan de slag gaan in België", vertelt Cornez aan Belga.

De juridische afdeling van de voetbalbond benadrukt dat een voetbalclub volgens het bondsreglement enkel mag samenwerken met geregistreerde makelaars. De veroordeling tot tien jaar schorsing weerhoudt Veljkovic ervan om zich te laten registreren als tussenpersoon bij de KBVB.

Woordvoerder Cornez wijst erop dat clubs die wel met Veljkovic zouden samenwerken, bestraft kunnen worden. De straffen gaan van een boete tot een sportieve inactiviteitsstelling van de club, zoals opgesomd in artikel B1901.2.