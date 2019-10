De Tribune: "Er is weinig veranderd. Bayat pronkt graag met gemiste oproepen van Verschueren"

In deze aflevering hoort u ook:

"Bayat heeft begrepen dat hij geld verdient dankzij clubs en niet dankzij spelers"

Makelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat zijn spilfiguren in het hele voetbalschandaal. Terwijl Veljkovic spijtoptant is geworden, houdt Bayat de lippen op elkaar tegenover het gerecht. Een anekdote uit het voetbalmilieu lijkt dan weer te tonen dat er weinig veranderd is.

"Bayat pronkt graag met het aantal gemiste oproepen van Michael Verschueren op zijn telefoon", weet Peter Vandenbempt. "Hij gaat er overal mee rond om te tonen dat Michael Verschueren hem belt om zijn problemen op te lossen."

"In het voetbal denken mensen pragmatisch. Clubs zitten met spelers waar ze vanaf willen of met andere problemen. Clubs doen een beroep op om het even wie die problemen kunnen oplossen en de grote troef van Bayat is altijd geweest dat hij problemen kan oplossen, die anderen niet kunnen oplossen."

"Wie binnen de voetbalwereld komt aandraven met opmerkingen over ethiek of deontologie, wordt weggelachen. Dat is de realiteit. Wat mensen in het voetbal me vertellen is dat er nauwelijks iets veranderd is."

Dat pragmatisme wordt clubs soms ook wel opgedrongen, vult Bart Lagae aan. "Clubs hebben vaak geen andere keuze. Adrien Trebel heeft een contract bij Bayat. Als Anderlecht Trebel wil verkopen, hebben ze geen andere keuze dan om te werken met Bayat."

"Bayat heeft heel zijn businessmodel gebouwd rond het idee dat hij zijn geld verdient dankzij de clubs en niet dankzij de spelers. Dat heeft hij als een van de eerste makelaars begrepen. Clubs zijn blij met hem te kunnen werken."